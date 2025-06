Piratage de livres : la Grèce prononce une condamnation historique

Cette condamnation marque une première en Grèce. Jamais jusqu’ici la justice n’avait prononcé de peine de prison ferme pour l’exploitation d’un site de torrents. Une décision qualifiée d’« historique » par plusieurs médias grecs, dont iEidiseis et Fortune Greece.

L'affaire remonte à 2014, lorsque la police grecque a procédé à l'arrestation de cet homme à son domicile, après avoir établi qu'il était administrateur du site p2planet.net, actif entre 2011 et 2014. La plateforme proposait plus de 14.000 fichiers torrents permettant le téléchargement non autorisé d’œuvres protégées par le droit d’auteur, notamment des films, de la musique et des livres. Selon les documents judiciaires, le site comptait plus de 44.000 utilisateurs inscrits.

Concrètement, un fichier torrent ne contient pas directement le contenu (film, musique, livre...), mais agit comme un mode d’emploi indiquant où récupérer les différentes parties du fichier auprès d'autres internautes. C’est ce que l’on appelle le système de partage peer-to-peer (ou P2P), où chaque utilisateur devient à la fois téléchargeur et fournisseur des fichiers.

Le propriétaire du site tirait des revenus de la publicité en ligne et des dons des utilisateurs. L’enquête a également révélé que des cyberattaques de type DDoS et un piratage de la base de données avaient ciblé le site peu avant sa fermeture, fournissant vraisemblablement aux autorités les éléments nécessaires à l'identification de son responsable.

Lors du procès, l’Organisme grec de gestion collective des droits d’auteur pour le livre (OSDEL) s’est constitué partie civile, soulignant que les fichiers piratés comprenaient également des ouvrages littéraires, des périodiques et des revues, en plus des œuvres audiovisuelles. Les représentants de l’OSDEL ont rappelé l'ampleur du préjudice économique et moral subi par les auteurs, traducteurs, éditeurs, illustrateurs et professionnels du secteur de la culture.

Le tribunal a reconnu la gravité des faits, estimant que l'accusé avait mis en place une organisation structurée permettant la diffusion à grande échelle de contenus piratés, causant un tort considérable aux ayants droit. Dès l’annonce du verdict, les forces de l’ordre ont procédé à l’incarcération immédiate du prévenu, malgré ses tentatives d’appel.

Cette condamnation s’inscrit dans un contexte plus large de durcissement des autorités grecques envers la piraterie en ligne. Un jugement similaire a récemment été prononcé à Larissa, établissant une jurisprudence plus sévère dans le pays. Si la Grèce entend ainsi envoyer un signal clair en matière de protection des droits d’auteur, ces affaires soulignent aussi les limites de la lutte contre le piratage face à des pratiques massives de captation de contenus protégés par de grandes entreprises, notamment dans le domaine des données utilisées pour l'entraînement des intelligences artificielles.

Par Ewen Berton

