Jugé inadaptable, ce roman de Stephen King bientôt au cinéma

Cette nouvelle tentative entre désormais en phase d’écriture, rapporte le Hollywood Report. Des scénaristes vont être désignés pour adapter ce roman colossal de Stephen King, fort de ses 1 152 pages, qui feraient de cette commande l’une des plus convoitées du moment à Hollywood.

Publié pour la première fois en 1978, puis révisé en 1990, Le Fléau (The Stand en version originale) est considéré comme un jalon de la littérature américaine contemporaine. Cette fresque post-apocalyptique a marqué la culture populaire, source d'inspiration pour des séries comme Lost autant que des groupes de musique comme Metallica.

Roman ambitieux sur l’éternelle lutte entre le Bien et le Mal, Le Fléau se déroule dans une Amérique décimée par un virus mortel. Le récit suit les trajectoires entremêlées de dizaines de personnages sur plusieurs années, jusqu’à l’affrontement final entre les survivants et Randall Flagg, incarnation du mal, dans les terres désolées de Las Vegas.

Adapter Le fléau, mission impossible ?

L’ouvrage a déjà connu une adaptation en mini-série, en 1994 par Mick Garris, avec un scénario de Stephen King lui-même. Une version en bande dessinée a été publiée par Marvel Comics, éditée en France par Delcourt entre 2010 et 2013.

Mais le projet d’un véritable long métrage a longtemps résisté aux ambitions hollywoodiennes. En 2011, une première tentative est annoncée, produite par Warner Bros. et CBS Films. David Yates est d'abord pressenti pour diriger le film avant de renoncer, passant le flambeau à Ben Affleck. Ce dernier est ensuite remplacé par Scott Cooper qui s'y casse aussi les dents et quitte le navire en raison de différends d'ordre créatif avec les producteurs.

Le projet revient enfin à Josh Boone qui arrive 2014 avec des ambitions : faire quatre films à partir du roman. En 2019, il revoit ses volontés à la baisse et annonce que l'adaptation sera finalement une mini-série de neuf épisodes. La diffusion de The Stand débute ainsi à la toute fin de l'année 2020 sur Paramount +, portée par des acteurs comme Whoopi Goldberg, James Marsden, Alexander Skarsgård et Amber Heard.

Selon des sources proches du dossier, Doug Liman et Paramount disposent aujourd’hui d’une approche bien précise et d'un cap clair, loin des hésitations de ces dernières années qui ont fait du Fléau un roman jugé très difficile à adapter. Ce film serait pensé comme une œuvre unique, sans déclinaison en saga ou en plusieurs volets.

Après ses débuts remarqués avec les films indépendants Swingers et Go, Doug Liman a pris le virage du cinéma d’action en lançant la franchise Jason Bourne. Il a ensuite dirigé le couple star Brad Pitt et Angelina Jolie dans Mr. & Mrs. Smith. Son dernier film en date, Road House est un remake du film de 1989 Rowdy Herrington, avec Jake Gyllenhaal, Post Malone et Conor McGregor.

Stephen, le King des adaptations

Régulièrement associé à Tom Cruise, Doug Liman lui a notamment offert Edge of Tomorrow et American Made. Il travaille actuellement sur Deeper, un thriller surnaturel sous-marin avec l'acteur-cascadeur-scientologue, et Ana de Armas.

Quant à Stephen King, il reste, près de cinquante ans après la première adaptation de Carrie en 1976, l’un des auteurs les plus courtisés d’Hollywood. Rien qu'en 2025, le studio Neon a sorti The Monkey, réalisé par Osgood Perkins, et The Life of Chuck, écrit et réalisé par Mike Flanagan. Cet automne, Lionsgate dévoilera Marche ou Crève, tandis que Paramount proposera un nouveau Running Man, signé Edgar Wright.

À LIRE — Stephen King : "C'est quoi ce bordel ?"

Parmi ses adaptations les plus connues, on peut citer Les Évadés, avec Morgan Freeman et Tim Robbins, réalisé par Frank Darabont et sorti 1994, Ça, sorti en deux parties en 2017 et 2019, réalisés par Andy Muschietti, dont le premier volet est devenu le film d'horreur le plus rentable de l'histoire, Misery , réalisé par Rob Reiner et qui a valu à Kathy Bates l'Oscar de la meilleure actrice en 1991.

Sans oublier le cultissime Shining, par le tout aussi cultissime Stanley Kubrick, avec Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd. Film que Stephen King n'a pas aimé, considérant que réalisateur n'a pas su traiter avec pertinence les thèmes du roman d'origine. Il regrette notamment que l'alcoolisme et ses dangers n'aient pas été assez abordés.

Il pointe également que le personnage du père, dans son roman, est un homme ordinaire et faible qui sombre petit à petit, contrairement à Jack Nicholson qui parait fou dès la première scène. Il a enfin critiqué la Wendy de Kubrick, qui selon Stephen King est « juste là pour crier et être stupide, et ce n'est pas cette femme qui j'ai écrit ».

Crédits image : Par Kevin Payravi — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com