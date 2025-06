Grève chez Harmonia Mundi Livre : le malaise social s’installe

Harmonia Mundi Livre, ou HML, occupe une place singulière dans le paysage de la distribution et de la diffusion littéraire. Son catalogue soigné et son ancrage à gauche lui ont longtemps assuré la sympathie des libraires et des éditeurs indépendants – qui sont ses premiers partenaires en tant que diffuseur / distributeur. Une image « à taille humaine », que Harmonia Mundi Livre véhiculée depuis sa création. Mais en interne, le vernis s’effrite.

Savoir dire NAO

À l’origine du mouvement, l’impasse des négociations annuelles obligatoires (NAO). Trois réunions se sont déjà tenues sans aboutir. La dernière a provoqué un véritable déclic. « On sent un mépris permanent, aucune reconnaissance, aucune gratification », confie un salarié engagé dans la mobilisation. En parallèle, des chiffres révélés par l’expertise financière menée récemment ont jeté de l’huile sur le feu : des versements de dividendes qui ne passent pas.

Selon une analyse indépendante, les sommes perçues par la holding familiale pour l’exercice 2023-2024 atteignent un montant « nettement supérieur » à celui de 2021 – où 1,8 million d'euros avaient alors été répartis. « On parle encore d'une somme à sept chiffres, mais bien au-dessus et ça passe mal chez les salariés, surtout quand les plus petits salaires stagnent au SMIC », déplore un membre du personnel.

La logistique, qui regroupe la majorité des effectifs, est particulièrement concernée : « Les petites mains qui manipulent les cartons sont juste considérées comme de l’exécution », souffle un employé. Si HML compte une vingtaine de représentants, la majorité des salariés relève du personnel de la logistique – gérant les flux et les entrepôts.

Selon les informations que ActuaLitté a obtenu, le reversement aurait doublé en regard de celui de 2021 : rien d'illégal à cela, mais une maladresse évidente pour des employés qui espéraient un peu de reconnaissance.

Le choc générationnel

HML traverserait surtout une crise de gouvernance. Depuis sa fondation par Bernard Coutaz, la structure arrive à la troisième génération de la famille. Si Benoît Coutaz, conserve officiellement la présidence, son fils Alexandre s’apprête à prendre la relève à court terme. Une transition annoncée, mais dans un climat marqué par l’immobilisme.

« Dans les premières années, avec Bernard, c’était un management paternaliste, mais qui impliquait tout le monde, d'une part et qui reposait sur une volonté d'entrepreneur farouche : on sentait la vision. Désormais, c’est une entreprise sans véritable stratégie qui avance », critique un salarié. Une absence de feuille de route stratégique qui pèse sur l’ensemble des équipes.

Ce manque d’investissement se ressent particulièrement dans les infrastructures. La société fonctionnerait encore avec des outils conçus pour une trentaine d’éditeurs, alors qu’elle en gère aujourd’hui plus de 130 . « On travaille comme il y a 30 ans, quand il n'y avait alors qu'une trentaine d'éditeurs », résume un représentant syndical. Et les conséquences se font sentir jusque dans les librairies.

Or, plusieurs ratés logistiques restent dans tous les esprits. Des retards de livraison, parfois jusqu’à une semaine, ont eu de vraies conséquences en librairie. « Ce n’est pas un problème de compétence, c’est un problème d’outils », martèle un membre de l’équipe. Des « mesurettes ponctuelles » avaient été mises en place pour pallier ces faux pas – comme des exemplaires gratuits en compensation. Insuffisant pour masquer les failles récurrentes.

Mouvement social suspendu

Malgré ces tensions, l’équipe de diffusion garde la confiance des libraires. Une reconnaissance qui contraste avec le climat social dégradé en interne. La cohésion entre direction et salariés s'éroderait un peu plus encore et si la grève (démarrée dès 8 h ce 26 juin) ne sera pas reconduite dans l’immédiat c'est qu'une dernière réunion de négociation est prévue lundi. Et les salariés se réservent le droit de relancer le mouvement dès mardi, selon les avancées obtenues.

Les chiffres financiers alimentent le malaise. En 2023, HML affiche un chiffre d’affaires de 33,7 millions d’euros, pour une perte nette de 72.700 euros. En 2022, le chiffre d’affaires s’élevait à 33,8 millions, mais les pertes atteignaient alors 743.000 euros. L'amélioration comptable de 2024 n'aura en revanche pas profité aux salariés les plus précaires pas plus qu'à la chaîne logistique.

Dans les allées de l’entrepôt comme dans les bureaux, le doute persiste. « Le capital sympathie dont a bénéficié HML se délite doucement, on le constate même en librairie », glisse-t-on. Un malaise qui, pour la première fois depuis longtemps, s’est exprimé collectivement.

Sollicités, ni Benoit Coutaz ni Alexandre Coutaz n’ont répondu à nos demandes de précisions. De fait, cette première journée de débrayage pénalise directement les éditeurs partenaires de l’entreprise : « Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune communication de leur part sur cette situation pour le moins insolite », nous confirment plusieurs maisons d’édition.

Lesquelles attendent par conséquent de savoir quelles compensations interviendront suite à cette journée blanche. Certes, l’activité n’aura pas été bloquée, mais fortement ralentie – pas plus mal nous assure-t-on, « vu la température dans l’entrepôt ».

Mais une journée quasi-perdue, voilà qui pèse toujours dans les comptes, d’autant que le Syndicat national de l’édition a révélé les résultats de l’année 2024. Le chiffre d’affaires des éditeurs a diminué de 1,5 % en regard de 2023, à 2,901 milliards € de même que le volume d’exemplaires recule de 3,1 % à 426 millions…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com