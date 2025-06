Le prix Nobel de physique 2022 entre à l'Académie française

Avec cette élection annoncée jeudi 26 juin par l’institution, le nombre de fauteuils pourvus à l’Académie française s’élève désormais à 34 sur un total de 40. Il récupère le fauteuil du dramaturge René de Obaldia (F22), disparu en 2022.

Alain Aspect devient ainsi le neuvième membre de l’Académie à avoir reçu un prix Nobel. Avant lui, cinq académiciens avaient obtenu le prix Nobel de littérature, deux celui de médecine, et un celui de physique : Louis de Broglie, élu en 1944 et prix Nobel en 1929.

Né en 1947 à Agen dans une famille d’enseignants, Alain Aspect est diplômé de l’École normale supérieure de Cachan en 1969. Agrégé de physique, il a enseigné à l’Université Paris-Saclay et à l’École Polytechnique. Il est également membre de l’Académie des sciences et a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, parmi lesquelles la médaille d’or du CNRS en 2005.

C’est en 1981, à l’Institut de physique d’Orsay, qu’il réalise l’expérience qui marquera un tournant dans l’histoire de la physique : avec son équipe, il parvient à intriquer pour la première fois deux photons distants de 12 mètres. Cette démonstration expérimentale mettait un terme à une controverse scientifique vieille de plus de 60 ans entre Albert Einstein et Niels Bohr, deux figures majeures de la physique moderne. Le premier avait théorisé l’intrication mais n’y croyait pas, tandis que le second en était persuadé. Grâce à Alain Aspect et ses travaux, la question était définitivement tranchée : « L’intrication était-elle possible ? »

Cette découverte majeure ouvre la voie à des applications encore en développement, notamment dans les domaines du cryptage ou de l’informatique quantique.

En 2022, Alain Aspect reçoit le prix Nobel de physique, qu’il partage avec l’Américain John Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence en physique quantique, dont Introduction aux lasers et à l’optique quantique (1997) et Einstein et les révolutions quantiques (2019). Dans son dernier ouvrage en date, Si Einstein avait su, Paris (Odile Jacob, 2025), il raconte son parcours et éclaire le célèbre débat entre Einstein et Bohr sur la mécanique quantique. Il explique avec clarté les enjeux scientifiques et technologiques qui en découlent.

Officier de la Légion d’honneur, commandeur des Palmes académiques, il est membre de nombreuses académies françaises et internationales, dont la Royal Society et à présent l’Académie française. En son honneur, un astéroïde (33163) et plusieurs établissements scolaires, dont son école d’Astaffort et le lycée Bernard Palissy d’Agen, portent son nom.

Crédits photo : Ecole polytechnique Université Paris-Saclay — Mooc optique quantique (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

