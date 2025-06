Le nouveau roman tendre et bouleversant de Jean-François Beauchemin

Mayron Schwartz remonte le fil de son passé au sein d’une famille juive singulière, où l’héritage religieux se transmet dans une atmosphère bienveillante, et où les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale sont encore présentes. Au cœur de cette saga familiale, il explore les souvenirs tendres et douloureux de ses grands-parents, témoins d’une existence partagée entre traditions et les blessures indélébiles de l’Holocauste.

Le lecteur est invité à parcourir les paysages de son enfance, où la nature devient à la fois refuge et témoin discret de ses questionnements philosophiques. Les personnages qui peuplent ce récit se dévoilent dans toute leur complexité.

Shamira, la grand-mère de Mayron, incarne à la fois la dignité et la fragilité face aux traumatismes du passé. Solomon, son grand-père, poète et amoureux de la nature, lui transmet un regard lumineux et presque éthéré sur le monde. Quant à Mayron, il grandit avec les questions existentielles héritées de cette histoire familiale, tentant de comprendre l’essence de l’existence et de rendre hommage à ceux qui l’ont précédé.

Ses échanges avec sa sœur Rivka, plus pragmatique que lui, ainsi que ses amitiés, lui révèlent les petites joies du quotidien et la force des liens familiaux qui, malgré les épreuves, demeurent intacts.

Dans ce texte à l’écriture singulière, Jean-François Beauchemin mêle tendresse, humour, poésie et réflexions existentielles.

Mémoires de Mayron Schwartz est son vingt-septième livre.

Les éditions Québec Amérique nous en proposent les premières pages en avant-première :

Depuis plus de vingt-cinq ans, Jean-François Beauchemin construit une œuvre à la fois lucide et ludique, empreinte de sensibilité. Il est l’auteur, entre autres, du Jour des corneilles (Prix France-Québec 2005), de La Fabrication de l’aube (Prix des libraires 2007) et du Roitelet (Prix des libraires Folio-Télérama 2024), dont le succès international a consacré sa place parmi les écrivains les plus appréciés.

Jean-François Beauchemin mène une vie paisible à la campagne, au Québec, où il écrit chaque matin après avoir promené son chien, Constant, pendant deux heures. Encore surpris par l’accueil réservé à ses livres de l’autre côté de l’Atlantique, il aime entretenir un lien direct avec ses lecteurs et lectrices. Son adresse e-mail figure à la fin de chacun de ses ouvrages, et il prend soin de répondre à chaque message, venu du monde entier.

Par Hocine Bouhadjera

