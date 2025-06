Suicide, mélancolie et héritage familial : le roman coup de poing de Justina Arnal

Élisabeth, à sa manière, s’apparente à une nouvelle Jeanne Dielman. Peu à peu, elle se retire de son existence, écrasée par la matérialité du quotidien et vidée de tout désir. Quelque chose en elle se défait, perd ce minimum d’adhérence nécessaire pour tenir au monde.

Ainsi commence Rêve d’une pomme acide, un roman où se dessine progressivement le portrait d’une famille. La narration omnisciente des premières pages laisse rapidement place à la voix principale : celle de l’aînée des trois filles. À travers son regard d’enfant devenu adulte, se tissent les liens entre les deux branches de la famille, celle du père et celle de la mère, que tout semble opposer dans leur manière de fonctionner.

Dans la lignée d’auteures telles que Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik ou Marguerite Duras, le roman explore les territoires de la mélancolie et de la folie. Au cœur du récit survient un événement brutal, incommensurable, qui en constitue l’axe central : le suicide d’Élisabeth. Cet acte, à la fois impensable et impossible à épuiser, devient le réel autour duquel gravitent les trajectoires de chacun.

Le roman dévoile alors la cosmogonie familiale, structurée en deux fresques qui s’articulent l’une à l’autre. D’un côté, celle des femmes : elles pleurent, elles ont toujours pleuré, et se débattent avec les médicaments. De l’autre, celle des hommes : leur monde est gouverné par l’argent, les chiffres et tout ce qui peut être compté ou possédé.

Rêve d’une pomme acide dissèque avec précision ce que la famille, en tant qu’institution, peut engendrer de plus délétère. Le roman met en lumière les jeux d’identification, de pouvoir et de dépendance qui structurent les relations familiales. Il décrit deux mondes aux économies affectives distinctes, mais unis par la violence des marchandages affectifs et matériels qu’ils exercent.

Le titre lui-même fait référence à une expression alsacienne, adressée aux enfants au moment du coucher : « Dors bien, et rêve d’une pomme acide. » Parfois, on dit aussi : « Dors bien, et rêve d’une pomme sucrée. » Cette ambivalence traduit la tension profonde qui traverse la famille, même si celle-ci s’efforce de la refouler ou de la nier.

Quidam éditeur nous en proposent les premières pages en avant-première :

Justina Arnal est née en 1990 à Metz. Autrice, psychologue clinicienne et psychanalyste, elle vit et travaille à Paris. Elle a déjà publié deux livres aux éditions du Chemin de Fer : Les Corps ravis et Finir l’autre. Son travail explore les croisements et les frictions entre littérature et psychanalyse, autour d’une question centrale : par quelles langues et quels corps sommes-nous habités ?

Elle anime également des ateliers d’écriture auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes, aussi bien en milieu scolaire qu’à l’hôpital.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com