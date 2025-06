Asnières inaugure la Médiathèque Nicole Lambert ce 7 juillet

La Ville d’Asnières-sur-Seine a le plaisir de donner le nom de Nicole Lambert à sa nouvelle médiathèque. Une manière de rendre hommage à une figure reconnue de la littérature jeunesse, dont le travail accompagne depuis plus de quarante ans l’imaginaire des enfants et des familles.

Née à Paris dans une famille d’artistes, Nicole Lambert s’est très tôt passionnée pour le dessin et les histoires, une vocation nourrie par le souvenir de son grand-père relieur. C’est en 1983 que son nom devient familier du grand public, avec la publication dans Madame Figaro des célèbres Triplés. Ces trois personnages facétieux connaissent un succès immédiat, qui ouvre la voie à une carrière tournée vers l’enfance.

Au fil des années, Nicole Lambert enrichit son univers par des études consacrées aux coutumes enfantines en Europe. Cette recherche aboutit à plusieurs albums qui célèbrent la diversité culturelle, parmi lesquels Petits Européens ou encore Petits Français.

En 1998, elle fonde sa propre maison d’édition, concrétisant ainsi son projet d’exercer son métier selon une « haute exigence artistique et affective », convaincue, selon ses mots, que « les enfants méritent le meilleur ». À ce jour, Les Triplés comptent plus de 30 albums publiés et plusieurs adaptations télévisées. En 2024, ils ont fêté leurs 40 ans.

La Ville se dit heureuse d’associer son équipement culturel à cette autrice et éditrice qui a marqué plusieurs générations.

La Médiathèque Nicole Lambert, située au 21 rue Paul Bert à Asnières-sur-Seine, sera ouverte le mardi de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; elle est fermée le jeudi.

Crédits photo : Nicole Lambert (Médiathèque Nicole Lambert)

