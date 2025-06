Les archives de Stephen Sondheim rejoignent la Bibliothèque du Congrès

Lauréat de huit Tony Awards, dont un prix spécial pour l’ensemble de sa carrière, Sondheim laisse derrière lui une œuvre prolifique, largement représentée dans ce fonds d’archives exceptionnel.

Ce corpus comprend environ 5000 pièces témoignant du génie créatif de l’artiste. Il rassemble des centaines de brouillons musicaux et lyriques de ses œuvres emblématiques, mais aussi des chansons abandonnées avant même les premières répétitions. Des notes détaillées concernant les personnages qui interpréteraient ses compositions et de multiples versions de presque chacune de ses chansons achevées permettent d’observer le cheminement progressif de son inspiration.

Parmi les pièces majeures de cette collection figurent les manuscrits de spectacles aussi célèbres que Company, Follies, Sweeney Todd, ou Into the Woods, ainsi que des œuvres moins connues, notamment ses pièces de théâtre et scénarios. Les archives comprennent également de nombreux souvenirs personnels : programmes, coupures de presse, télégrammes de premières, réunis dans des albums.

Quelques documents remarquables du fonds :

Une page de monologue intérieur rédigée par Sondheim pour le personnage de Desirée, accompagnant son interprétation de Send in the Clowns (A Little Night Music).

Les paroles inédites d’un couplet supplémentaire pour Side by Side by Side, finalement non retenu dans Company, spectacle ayant valu à Sondheim ses premiers Tony Awards en tant que compositeur et parolier.

Quarante pages de brouillons lyriques pour A Little Priest (Sweeney Todd), annotées de plus de 150 professions ou types de personnages potentiellement « passés à la casserole ».

Plusieurs versions alternatives des paroles de I’m Still Here (Follies) et de Putting It Together (Sunday in the Park with George), écrites à la demande de Barbra Streisand.

Un carnet spiralé intitulé Notes and Ideas, regroupant ses premières esquisses musicales, datant de ses années d’études au Williams College.

Trois boîtes contenant des chansons de circonstance, telles que les morceaux d’anniversaire dédiés à Leonard Bernstein, Harold Prince et d’autres proches.

Les manuscrits de Here We Are (titre provisoire Buñuel), spectacle inspiré des films de Luis Buñuel, auquel Sondheim travaillait au moment de son décès.

« Stephen Sondheim a été reconnu comme le rénovateur du théâtre musical américain, et ses archives en apportent une preuve éclatante », a déclaré Susan Vita, directrice de la division Musique. « Son esprit, son intelligence et son audace théâtrale ont permis à son œuvre d’illuminer la condition humaine, comme le font les plus grands artistes. Cette collection unique a désormais trouvé sa place définitive à la Bibliothèque du Congrès, dédiée à célébrer la création sous toutes ses formes. »

Stephen Sondheim, qui a débuté la musique dès son adolescence, est diplômé du Williams College où il a reçu le Hutchinson Prize for Music Composition. Il s’est ensuite formé en privé auprès du compositeur d’avant-garde Milton Babbitt. Dès 1954, il entame une carrière professionnelle qui le conduira à écrire la musique de 16 comédies musicales et les paroles de trois autres, parmi lesquelles West Side Story, Do I Hear a Waltz? et Gypsy. Les manuscrits de ces trois spectacles, donnés par Sondheim dans les années 1960, sont conservés à la Wisconsin Historical Society ; la Bibliothèque du Congrès en possède des copies.

Collage d'éléments de la collection Stephen Sondheim de la Bibliothèque du Congrès. Shawn Miller/Bibliothèque du Congrès

Son œuvre a donné lieu à plusieurs anthologies, dont Stephen Sondheim’s Old Friends, actuellement à l’affiche à Broadway. Outre ses compositions pour la scène, Sondheim a écrit des musiques et chansons pour le cinéma et la télévision, des scénarios, et même des grilles de mots croisés pour le magazine New York.

Récompensé par huit Tony Awards, Sondheim a également reçu de multiples Grammy Awards, des distinctions de la New York Drama Critics Circle, un Oscar, le prix Pulitzer, les Kennedy Center Honors et la Médaille présidentielle de la liberté en 2015. En 2010, le Henry Miller’s Theatre de Broadway a été rebaptisé en son honneur, tout comme le Queen’s Theatre de Londres, devenu le Sondheim Theatre pour ses 90 ans — une première pour un artiste vivant.

Stephen Sondheim est décédé le 26 novembre 2021 dans le Connecticut. Les théâtres de Broadway ont éteint leurs marquises lumineuses en sa mémoire.

Ses archives rejoignent celles d’autres grands noms du théâtre musical conservées à la Bibliothèque du Congrès, notamment son mentor Oscar Hammerstein II et ses collaborateurs Leonard Bernstein, Richard Rodgers, Mary Rodgers, Arthur Laurents, ainsi que les archives d’Harold Prince, metteur en scène de six de ses spectacles. Y figurent également les manuscrits de Milton Babbitt, son ancien professeur. Lors d’une visite à la Bibliothèque en 1993, Sondheim avait été ému aux larmes en découvrant le manuscrit de Porgy and Bess des frères Gershwin. C’est à cette occasion qu’il avait décidé de léguer ses manuscrits à l’institution.

Dès 1995, il avait amorcé ce legs en offrant à la Bibliothèque sa vaste collection de disques, forte de 13 000 albums, accompagnée d’un catalogue manuscrit. En 1997, il s’était également prêté à une série d’entretiens, toujours consultables.

En 2000, la Bibliothèque avait célébré ses 70 ans avec un concert réunissant Nathan Lane, Audra McDonald, Marin Mazzie, Debra Monk et Brian Stokes Mitchell.

Les manuscrits musicaux et lyriques de Stephen Sondheim seront accessibles au public dans la salle de lecture des Arts du spectacle à partir du 1er juillet. Le reste des archives et l’inventaire complet seront disponibles au cours de l’été 2025.

Créée officiellement en 1897 dans le bâtiment Jefferson de la Bibliothèque du Congrès, la division Musique trouve ses origines dans les 13 livres de musique et de théorie musicale issus de la bibliothèque personnelle de Thomas Jefferson, acquis par le Congrès en 1815. Elle conserve aujourd’hui près de 30 millions de pièces, dont les archives de centaines de compositeurs, paroliers, dramaturges, scénaristes, interprètes, musiciens, metteurs en scène, chorégraphes, ainsi que de vastes collections musicales et littéraires.

Crédits photo : La première page du manuscrit de « Not a Day Goes By » de Stephen Sondheim, la ballade obsédante de « Merrily We Roll Along » (1981). Bibliothèque du Congrès

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com