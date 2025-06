LivreSuisse se réorganise avec une co-présidence

Le 18 juin 2025 à Montréal, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) ont officialisé un partenariat destiné à renforcer leurs collaborations autour de l’édition québécoise et franco-canadienne. Cette entente vise à mutualiser expertises et ressources pour mener des projets de recherche conjoints, développer des formations, et favoriser une meilleure compréhension des enjeux du livre et de l’édition au Québec.