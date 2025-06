Michel Tournier : un fonds d’archives exceptionnel pour la BnF

Ce fonds provient des ayants droit de Michel Tournier, Laurent et Marie-Claude Féliculis, et constitue la première étape de la création d'un fonds Michel Tournier au sein du département des Manuscrits de la BnF. Il viendra ainsi compléter les archives de grands auteurs du second XXᵉ siècle conservées par l'institution, parmi lesquels Julien Gracq, Édouard Glissant ou encore Nathalie Sarraute.

Parmi les documents les plus remarquables figurent les manuscrits annotés et raturés du Roi des Aulnes (Prix Goncourt 1970) et de Vendredi ou les Limbes du Pacifique (Grand prix du roman de l'Académie française 1967), enrichis de croquis inédits dévoilant les coulisses du travail d'écriture de Tournier. Le fonds contient également des correspondances d'exception avec des lecteurs prestigieux tels que Julien Gracq, Maurice Rheims ou Georges-Arthur Goldschmidt, ainsi que de rares documents préparatoires.

Deux pièces se distinguent particulièrement : la carte manuscrite de l'île fictive Speranza, « établie par Robinson lui-même », et l'impressionnante documentation rassemblée pour Les Météores, témoignant de l'univers symbolique et mythologique de l'écrivain.

Philosophe et germaniste de formation, grand voyageur passionné par l'ethnologie et la photographie, Michel Tournier a revisité, dans une œuvre dense et singulière, les grands mythes fondateurs de l'humanité, mêlant littérature et métaphysique. Son roman Vendredi ou les Limbes du Pacifique, et son adaptation jeunesse Vendredi ou la Vie sauvage, sont devenus des classiques de l'enseignement scolaire en France.

Ce fonds présente également un intérêt scientifique majeur. Bien qu'ayant partiellement servi à l'édition des œuvres complètes de Michel Tournier dans la collection de la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, 2017), sous la direction d'Arlette Bouloumié, professeure émérite, ces documents étaient jusqu'à présent inaccessibles au public et aux chercheurs.

Leur entrée à la BnF marque ainsi une avancée déterminante pour les études tournieriennes et, plus largement, pour la recherche en littérature du XXᵉ siècle. L'inventaire détaillé sera prochainement accessible via le catalogue BnF Archives et Manuscrits. Les chercheurs pourront consulter ces documents sur demande et sur réservation au département des Manuscrits.

