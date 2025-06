À Lamonédat, le printemps réveille la nature... et la colère des habitants

Tenaillés entre la fermeture du site de VentureMétal, principal employeur de la ville, et un projet touristique qui menace la Coulée verte, poumon vert auquel tous sont attachés, les habitants doivent s’organiser pour protéger leur cadre de vie face à des enjeux économiques qui leur échappent. Entre grève générale et création d’une ZAD, les esprits s’échauffent.

Meurtres, secrets, révolte relient Julius, Gregor, Jolène, Jarod et les autres, tous en proie aux doutes. Ensemble, ils traversent les épreuves et expérimentent la convergence des luttes et la force de la solidarité.

Les éditions Le mot et le reste nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sébastien Vidal est né à Tulle en 1971. Après 24 années en gendarmerie, il est revenu en Corrèze. Aux éditions Le mot et le reste, il a publié Ça restera comme une lumière, Où reposent nos ombres et De neige et de vent, lauréat du Prix Landerneau Polar 2024, sélectionné pour de nombreux prix “polar” et prix de lecteurs et finaliste du Prix Noir Vezere et du Prix Polar Libr’à nous 2025.

Parution le 22 août 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com