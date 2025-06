Faut-il dissocier l'art de la politique ?

Dans son livre, elle met en lumière des œuvres variées comme The Last of Us, des écrits de Maggie Nelson, la série Yellowjackets, les romans de Bret Easton Ellis et même Le Fantôme de l'opéra.

Autorité rassemble les contributions de la lauréate du prix Pulitzer de la critique 2022 dans des domaines aussi divers que la littérature, la télévision, les arts vivants, les jeux vidéo et le webcomic, tout en incluant ses essais littéraires devenus cultes.

Andrea Long Chu défie l'idée qu'art et politique ne devraient pas se mélanger, offrant une distinction claire sur les enjeux d'aujourd'hui. Contre les discours pessimistes, nostalgiques ou réactionnaires, elle propose un état des lieux des bons usages de la critique à l’heure des crises contemporaines.

Les éditions Pauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Lauréate 2023 du prix Pulitzer de la critique et chroniqueuse au New York Magazine, Andrea Long Chu est l’autrice de Femelles (2021) et l’une des finalistes du Lambda Literary Award for Transgender Nonfiction. Reconnue comme l’une des pionnières de la « deuxième vague » des études sur la transidentité, ses travaux sont également apparus dans n+1, The New York Times, The New Yorker, Artforum, Bookforum, Boston Review, The Chronicle of Higher Education, 4Columns et Jewish Currents.

Traduit de l'anglais par Louise Mulheim.

Parution le 27 août 2025.

