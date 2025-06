Le livre résiste aux algorithmes : priorité à la lecture et à la liberté d'expression

L'AIE rassemble les éditeurs de livres, de revues scientifiques et de contenus numériques. Un réseau structuré, représentant plus de 90 % du marché du livre en Italie. Une voix essentielle pour défendre la profession, protéger la création et accompagner le développement du secteur.

Face aux algorithmes génératifs et à la prolifération des intelligences artificielles, Innocenzo Cipolletta alerte. Selon lui, l'éditeur garde un rôle fondamental dans l'accès au savoir. « Il faut réaffirmer le rôle social de l'éditeur dans une époque où les algorithmes aveugles et les attaques contre la liberté d'expression se multiplient »face à] l'illusion dangereuse véhiculée par les chatbots et les technologies d'intelligence artificielle, qui prétendent rendre inutile toute médiation éditoriale dans l'accès à la connaissance. »

Une vigilance qui s'impose devant les menaces pesant sur le droit d'auteur et la libre circulation des idées.

Les priorités du nouveau mandat s'articulent autour de mesures concrètes. L'AIE défend l'instauration d'une déduction fiscale sur l'achat des manuels scolaires. Une avancée déjà en place pour les frais médicaux, sportifs ou liés aux animaux domestiques. Une réforme des cartes culturelles destinées aux jeunes figure aussi parmi les dossiers en cours. L'idée : élargir l'accès, simplifier les démarches, stimuler l'envie de lecture. « Nous voulons que ces ouvrages soient lus. Les écoles ont besoin de bibliothécaires professionnels, capables de stimuler le goût de la lecture chez les élèves », plaide-t-il.

Dans les écoles, le livre garde une place centrale. L'opération #ioleggoperché, lancée il y a dix ans, a déjà permis d'équiper les bibliothèques scolaires de quatre millions d'ouvrages. Cipolletta plaide pour des bibliothécaires formés et présents dans tous les établissements. La lecture devient alors un levier d'ouverture et de curiosité. Les universités ne sont pas oubliées. L'AIE défend la valorisation des livres universitaires face à l'usage massif des résumés et supports simplifiés, jugés appauvrissants.

Le soutien aux petites maisons d'édition reste un point clé. Le secteur s'appuie sur une diversité d'acteurs, essentielle à l'équilibre du marché. L'innovation et l'internationalisation des structures éditoriales restent des leviers prioritaires pour renforcer la vitalité de l'édition italienne. « La coexistence d'opérateurs de toutes tailles garantit un marché équilibré. Cette diversité fait la richesse de l'édition italienne », souligne Cipolletta.

Les groupes professionnels de l'AIE poursuivent également leur travail. Lorenzo Armando représente les petits éditeurs. Renata Gorgani prend la tête de l'édition généraliste. Maurizio Messina suit le secteur académique et professionnel. Giorgio Riva dirige le pôle éducatif.

Depuis sa création en 1869, l'AIE défend les éditeurs italiens et la diffusion du livre. L'association agit en faveur de la culture, du droit d'auteur et de la diversité éditoriale, en Italie et au-delà des frontières.

Crédits photo : AIE

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com