Le pari gagnant de DG Diffusion pour renforcer la confiance des éditeurs

L’entreprise familiale, bien connue dans les sphères du bien-être, de la spiritualité ou des sciences humaines, déroule aujourd’hui le tapis rouge aux éditeurs jeunesse, polar, fantasy et littérature générale. Une diversification assumée, qui s’accompagne d’une réflexion de fond sur les attentes des éditeurs. La directrice générale en a pris la mesure dès son arrivée. Écouter le terrain, identifier les points de friction, renforcer les partenariats : le cap est clair.

Dans les bureaux d’Escalquens comme sur les routes de France et de Belgique, les équipes de DG Diffusion avancent en ordre serré. Douze commerciaux terrain, quatre responsables éditoriaux, des interlocuteurs dédiés. Objectif : soigner la proximité, maintenir un lien permanent, renforcer la visibilité des catalogues, sans jamais rogner sur l’indépendance éditoriale. Amélie Maillot insiste, la confiance se gagne dans la durée, elle se construit aussi sur la transparence.

Pour sceller cet engagement, le groupe dévoile une charte d’engagements, envoyée aux éditeurs partenaires. Un document adressé à ses partenaires, présents et à venir, qui définit le rapport de confiance et le périmètre de ce partenariat passé, en six points clairs :

Transparence commerciale : Présentation claire des remises, coûts logistiques et services annexes optionnels.

Communication régulière : Suivi personnalisé, interlocuteurs dédiés, accès aux ventes et échanges fréquents.

Force commerciale complète : Équipes terrain et sédentaires mobilisées, visites planifiées des librairies.

Catalogue activé et offices garantis : Mise en avant de tous les catalogues, deux offices mensuels pour renforcer la visibilité.

Logistique maîtrisée : Expéditions rapides, suivi précis des stocks et anticipation des besoins.

Respect éditorial et éthique durable : Autonomie totale des éditeurs, diffusion responsable et gestion raisonnée des retours.

Du côté de la logistique, le savoir-faire reste une priorité. Stock maîtrisé, expéditions rapides, inventaires réguliers. Une organisation bien huilée qui évite les ruptures et limite les coûts dormants. La gestion des retours, elle, s’inscrit dans une logique éthique : la revente en occasion, via des circuits partenaires, prend le pas sur le pilon, sauf en dernier recours.

Autre nouveauté saluée par les éditeurs : l’instauration de deux offices mensuels à partir de 2026. Une mesure pensée pour renforcer la présence des ouvrages en librairie et optimiser leur visibilité. Là encore, la charte précise l’équilibre : tous les labels, quelle que soit leur taille ou leur notoriété, bénéficient du même traitement.

Avec ce socle d’engagements, DG Diffusion entend cultiver un modèle singulier, entre exigence commerciale et respect des éditeurs. Le diffuseur revendique son rôle de partenaire plus que de simple prestataire. Les premiers retours confirment l’élan : aucun départ d’éditeur depuis trois ans, de nouvelles signatures qui viennent grossir les rangs, des projets qui se dessinent.

La machine est en marche. La confiance, elle, continue de faire son chemin.

ActuaLitté a également sollicité trois partenaires de DG Diffusion, des éditeurs historiques qui partagent leurs retours d'expérience et illustrent finalement la Charte :

Pierre Moniz-Barreto, directeur des éditions Les Ouvreurs de Mondes, diffusées en distribuées par DG Diffusion depuis 2 ans :

Nous avons choisi DG pour deux raisons essentielles : d’une part, sa forte spécialisation et son expertise reconnue dans notre univers éditorial - la spiritualité et les questions de société - et d’autre part, la qualité d’écoute et l’humanité qui ont marqué nos échanges dès les premières discussions.

Au quotidien, nous apprécions particulièrement l’efficacité de l’équipe commerciale, la clarté des échanges, notamment lorsqu’il s’agit de réfléchir ensemble aux spécificités de certains ouvrages, ainsi que la qualité des relations avec l’équipe sédentaire. Ce partenariat se distingue par un haut niveau de professionnalisme, un véritable sens du service, une écoute attentive et une réelle capacité d’adaptation.

Jacinthe Cardinal, co-fondatrice des éditions québécoise Midi Trente :

Nous collaborons avec DG depuis moins d’un an, et pourtant une véritable relation de confiance s’est déjà installée avec Amélie et ses équipes. Ce choix s’est imposé naturellement, à la suite de rencontres inspirantes et bienveillantes.

Nous avons été convaincues par leur écoute, leur enthousiasme et leur compréhension fine de notre catalogue, spécialisé en psychologie, éducation et parentalité. Ce que nous apprécions particulièrement, c’est l’aspect profondément humain de la collaboration : des échanges de qualité, des contacts toujours chaleureux et une belle énergie partagée.

Marco Pietteur, éditeur, diffusé en distribué par DG Diffusion depuis 1989 :

Il y a 35 ans, j’ai mis ma maison d’édition dans les mains de DG Diffusion, Jacques Gruszewski, parce que l’homme me paraissait être celui qui me permettrait d’évoluer; aujourd’hui je repars pour le bail le plus long possible entre les mains de cette femme que je sais capable de me mener encore plus loin.

Attention, capacité d’écoute, estime réciproque, réflexion intelligente, réaction positive aux critiques et courage d’une remise en question…. sont quelques facettes de la personnalité que j’ai découvertes chez Amélie Maillot aujourd’hui le boucanier du navire DG qui a bien de la chance d’avoir ce capitaine pour guider cette entreprise dans les orages difficiles de ce métier.

