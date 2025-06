La Force de vivre : l'amitié plus forte que la mort

Après avoir signé de nombreuses séries de fiction (dont la remarquable saga d'espionnage Cellule Poison ou, plus récemment, dans la veine western les cinq tomes de La Venin chez Rue de Sèvres), Laurent Astier prend à bras le corps un sujet qui le travaille depuis dix ans, mais pour lequel il ne parvenait pas à trouver le bon angle d'attaque, parce qu'il redoutait de se mettre en scène dans une histoire.

Il aura fallu la vision et la force de conviction d'une éditrice (Nadia Gibert) pour que le scénariste-dessinateur accepte de se lancer dans l'autofiction et de raconter cette puissante histoire d'amitié à la première personne du singulier.

C'est ainsi qu'on va suivre le déménagement du bédéiste stéphanois, encore tout jeune, vers la banlieue de Châteauroux, où il a le projet de monter un studio graphique avec deux potes de promotion, qui ont comme lui étudié à la Souterraine. Dès leur arrivée, ils font la connaissance d'un grand type du coin, Cyril, ouvrier intérimaire, motard et guitariste de rock, qui va bientôt devenir le meilleur ami de Laurent, le narrateur de cette histoire riche en émotions.

Vieille marmite, excellente soupe

Le fil narratif à proprement parler n'a rien d'original : on pourrait même dire qu'il est devenu tristement... banal. En effet, le personnage principal, Laurent, va voir son meilleur ami, Cyril, s'éteindre peu à peu sous les assauts d'une sale maladie implacable. La force de vivre retrace l'histoire de leur amitié. Des centaines d'auteurs ont cherché à retranscrire en livre, avec ou sans image, les effets dévastateurs du cancer sur l'existence, mais le talent visuel de Laurent Astier et son implication totale dans son projet font toute la différence.

Au lieu de raconter la maladie, l'auteur transforme son album en récit d'une amitié qui déborde d'énergie, il trace le portrait d'un ami charismatique, solaire, que rien ne semble pouvoir abattre : à travers des métaphores visuelles puissantes et des planches très construites, Laurent Astier parvient à insuffler à son livre une énergie contagieuse et à faire monter plus d'une fois les larmes, dans des planches où les émotions bousculent à la fois la pudeur naturelle des personnages (et surtout celle du narrateur) et le cours impassible de l'existence.

Le grand 8 en 232 planches

Laurent Astier connaît son métier. S'il a débuté dans le jeu vidéo et la communication événementielle, il sait surtout comment déployer au mieux les trucs et ficelles du neuvième art. Ainsi fait-il appel à l'imagerie et l'imaginaire des comics de super-héros (Daredevil en tête, mais pas que) pour éterniser sur papier la puissance incroyable du personnage de Cyril, mais il utilise aussi les codes visuels américains pour retranscrire l'énergie que dégage la musique pendant les répétitions et les concerts.

Fidèle à des techniques de colorisation monochromes qu'il a utilisées à ses débuts, le dessinateur passe des tons froids et bleutés du présent aux oranges et rouges chaleureux pour raconter ses premiers pas dans la vie adulte, avec des détours inquiétants par les roses lorsque la maladie vient bousculer le train-train.

L'album compte 232 pages, mais on ne les voit pas passer parce que le scénariste a pris le temps de varier les rythmes, de composer ses planches pour tantôt ralentir la lecture et laisser l'occasion au quotidien de s'enraciner, et tantôt le transfigurer par des moments épiques (trajets à moto, concerts, répétitions..) ou le foudroyer quand tombent les mauvaises nouvelles (scanner, hospitalisation).

Un Cyril plus grand que nature

Difficile de ne pas être impressionné par cet hommage d'une sincérité totale. À travers ce livre, Laurent Astier parvient à mettre l'accent sur la vie et ses moments merveilleux (les rencontres improbables, les affinités surprenantes, les gestes d'amitié) plutôt que sur les coups durs (le diagnostic, la fin inéluctable...) et il offre à tous ceux qui ont connu cet ami hors du commun un recueil bien plus puissant qu'un album photo.

Pour tous les autres, lecteurs lointains que nous sommes qui n'avons pas connu Cyril, ce livre est l'occasion de méditer sur nos confrontations intimes avec la maladie, la mort et l'amitié. On se dit que ce grand gaillard blond, taillé comme un bûcheron, cet ami formidable, ne méritait évidemment pas de s'éteindre aussi vite, mais qu'avec un tel hommage il ne risque pas de sitôt rapidement de nos mémoires.

C'est le propre de l'art (même aussi populaire que puisse sembler la bande dessinée grand public) : il transforme la mortalité humaine et notre finitude en objet beau et puissant, prêt à défier le temps et à faire naître des émotions et des sensations fortes. Magique.

Par Nicolas Ancion

