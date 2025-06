Denis Villeneuve réalisera le premier James Bond d'Amazon

Les producteurs Amy Pascal et David Heyman avaient clairement indiqué que le choix du prochain interprète de Bond ne serait arrêté qu’une fois un réalisateur et un scénario trouvés. C’est désormais chose faite, avec l’arrivée d’un des cinéastes les plus respectés d’Hollywood, auréolé du succès critique et public de ses deux adaptations de Dune.

Un fan de 007

Les deux premiers volets de la série ont engrangé plus d’un milliard de dollars de recettes à l’échelle mondiale et cumulent 15 nominations aux Oscars, dont sept statuettes remportées. Le parcours du cinéaste inclut également Blade Runner 2049, Arrival, Sicario, Prisoners, Enemy et Incendies.

Dans un communiqué, repris par l'AP, le cinéaste de 57 ans, originaire du Canada francophone, a partagé : « Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, c’est un territoire sacré. » Et d'assurer :« J’ai l’intention d’honorer la tradition et d’ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions à venir. C’est une responsabilité immense, mais aussi incroyablement excitante pour moi et un immense honneur. » Le cinéaste québécois a été préféré à d’autres réalisateurs pressentis tels qu’Edward Berger (Conclave), Paul King (Paddington 2), Edgar Wright (Baby Driver) ou encore Jonathan Nolan, co-créateur de Westworld et frère de Christopher Nolan.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée. Denis Villeneuve doit d’abord réaliser le troisième volet de Dune, dont le tournage est prévu cet été.La production du James Bond devait démarrer l’an prochain, pour une sortie en 2027.

Bond bloqué depuis Mourir peut attendre

Depuis 2021, Amazon, propriétaire du mythique studio hollywoodien Metro Goldwyn Mayer (MGM), détenait indirectement les clés d’un des plus célèbres personnages du cinéma mondial.. Mais jusqu’à présent, la famille Broccoli - détentrice historique des droits d’exploitation - refusait catégoriquement de laisser Amazon décider du futur de l’espion britannique. La situation a changé ce 20 février : le géant américain a officiellement obtenu le « contrôle créatif » total sur la franchise, à la suite de la création d’une coentreprise réunissant Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

Dès 1961, Fleming avait cédé les droits d’adaptation de ses romans à deux producteurs, Harry Saltzman et Albert R. Broccoli, fondateurs d’Eon Productions. Albert Broccoli a consacré l’essentiel de sa carrière à gérer la destinée cinématographique du personnage, s’imposant comme un acteur incontournable des décisions artistiques liées à l’univers de 007.

À sa disparition en 1996, il a pris soin d’assurer la continuité familiale. Sa fille, Barbara Broccoli, et son beau-fils, Michael G. Wilson, ont ainsi hérité du contrôle artistique et financier de la saga. Ils ont maintenu, avec rigueur, la mainmise sur l’ensemble des choix créatifs, partenariats et investissements liés à James Bond, tout en préservant une part substantielle des recettes générées par les films.

Le rachat de MGM par Amazon en 2021, pour 8,5 milliards de dollars, a sérieusement ébranlé cette organisation. Barbara Broccoli a rapidement exprimé ses réticences à l’égard de l’implication d’Amazon, allant jusqu’à qualifier les cadres de la firme d’« imbéciles finis ». Les projets proposés par Amazon, notamment une série dérivée centrée sur le personnage de Moneypenny, n’ont pas reçu l’aval des Broccoli et sont restés lettre morte.

Depuis Mourir peut attendre, sorti en 2021, aucun nouveau projet cinématographique autour de l’espion britannique n’avait dépassé le stade du développement. Pour symboliser ce tournant, Jeff Bezos, président du conseil d’administration et principal actionnaire du géant américain, avait publié sur le réseau social X : « Qui voulez-vous en Bond ? »

La voie est désormais libre pour la production de nouveaux longs-métrages, mais aussi pour le développement de contenus dérivés, qui pourraient être exclusivement diffusés sur Amazon Prime Video, la plateforme de streaming du groupe. Depuis 2021, le seul projet inédit estampillé 007 à avoir vu le jour reste l’émission de téléréalité 007 : En route pour le million, lancée en novembre 2023.

De son côté, Barbara Broccoli avait confié : « J’ai eu la chance de travailler avec quatre des acteurs ayant incarné James Bond et des milliers d’artistes de cette industrie »,, avant d’annoncer qu’à 64 ans, elle entendait désormais se consacrer à d’autres projets. Michael Wilson, âgé de 83 ans, a quant à lui officialisé son départ à la retraite. Les détails financiers de l’accord conclu entre la famille Broccoli et Amazon sont restés, eux, soigneusement confidentiels.

Et Fleming créa un mythe littéraire

Depuis plus de soixante-dix ans, James Bond incarne l’archétype de l’espion à la britannique : élégant, redoutable et insaisissable. Né sous la plume de l’écrivain Ian Fleming en 1953, l'agent du MI6 plus connu sous son matricule 007, est rapidement devenu une figure incontournable de la culture populaire mondiale.

Au départ, James Bond vit dans les pages des romans d’espionnage écrits par Fleming. Entre 1953 et 1966, l’auteur britannique publie douze romans et neuf nouvelles qui plongent le lecteur dans l’univers feutré mais dangereux des services secrets. Les intrigues se déroulent aux quatre coins du monde et mettent en scène des organisations criminelles tentaculaires, des gadgets sophistiqués et des femmes aussi mystérieuses que fatales. Après la disparition de Ian Fleming en 1964, plusieurs écrivains, parmi lesquels Kingsley Amis, John Gardner, Raymond Benson ou plus récemment Anthony Horowitz, ont repris le flambeau et prolongé les aventures du célèbre espion.

En 1962, le réalisateur Terence Young porte James Bond à l’écran avec Dr. No, premier volet d’une saga devenue historique. Le rôle principal est confié à Sean Connery, dont le charisme et le flegme imposent immédiatement une version iconique de 007. Ce premier film marque le début d’une franchise qui, plus de soixante ans plus tard, demeure l’une des plus rentables et des plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Au fil des décennies, plusieurs acteurs se succèdent pour incarner le célèbre agent secret. Sean Connery ouvre la voie, suivi par George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Chacun apporte sa propre interprétation du personnage, oscillant entre humour, séduction et noirceur. Sous la houlette de la société EON Productions, détenue par la famille Broccoli, la franchise évolue au gré des époques, s’adaptant aux enjeux géopolitiques et aux attentes du public.

Avec Daniel Craig, qui incarne Bond de 2006 à 2021, la saga prend un tournant plus réaliste et introspectif. Casino Royale, Skyfall ou Spectre modernisent le mythe et rencontrent un immense succès critique et commercial. Ces films assoient définitivement James Bond dans le paysage cinématographique mondial.

Au-delà des romans et des films, l’univers de James Bond s’est décliné sous de nombreuses formes : bandes dessinées, jeux vidéo, produits dérivés, documentaires et analyses universitaires. Le personnage est devenu bien plus qu’un simple héros de fiction ; il symbolise une certaine idée de l’élégance britannique et de l’aventure, teintée de danger et de mystère.

