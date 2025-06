Turquie : arrestation d'un journaliste controversé pour "insulte au président"

Dans un communiqué, l'une association d'écrivains et journalistes a exprimé son inquiétude face à l’évolution politique du pays, soulignant que l’interpellation de Fatih Altayli, l’un des journalistes les plus connus de Turquie, témoigne d’une dérive préoccupante.

« L'arrestation d'Altayli n'est pas un signe de force, mais de faiblesse de ce régime », a déclaré Deniz Yücel, porte-parole du PEN Berlin. « Et c'est précisément pourquoi nous craignons que le président Erdoğan fasse tout – absolument tout – pour éviter de perdre son pouvoir. L'accusation précise est presque comique : “menacer” le président. L'homme qui contrôle l'ensemble de l'État, y compris le pouvoir judiciaire, accuse Fatih Altayli de le “menacer”, lui, un journaliste qui, en 43 ans de carrière, n'a eu d'autre moyen que la parole. »

Fatih Altayli s'est fait connaître par ses émissions télévisées et pour avoir participé à la création de plusieurs médias. Jusqu'en 2023, il est à la fois éditorialiste et animateur d'émissions politiques et scientifiques. Depuis, il s'exprime principalement sur sa chaîne YouTube, suivie par plus d'1,5 million d’abonnés, et par des articles publiés en ligne, où il commente librement l’actualité politique turque.

Sa carrière est jalonnée de polémiques. Il a notamment été accusé en 2013 d'avoir manipulé un sondage électoral en faveur du parti d'Erdogan, chose qu'il a toujours réfutée. Il est également au coeur d'une controverse autour de la propriété du monastère de Varagavank qu'il détient, lieu qui fut le théâtre d'un épisode sanglant du génocide arménien et que sa famille aurait confisqué à l'époque.

Le style provocateur et la liberté de ton qu'il adopte quand il commente l'actualité lui ont déjà valu plusieurs poursuites judiciaires. Son arrestation le 21 juin s'inscrit dans le cadre de la loi controversée sur l'« insulte au président », souvent utilisée pour faire taire les voix critiques. Il aurait récemment présenté une étude révélant que 70 % des citoyens turcs rejettent l'idée d'un président à vie. Il avait également évoqué, à titre de comparaison, le sort de dirigeants ottomans impopulaires, victimes de tentatives d’assassinat.

En Turquie, les libertés en état d'alerte ?

Ce nouvel épisode survient dans un climat tendu, marqué par les manifestations massives contre l’arrestation du maire d’Istanbul Ekrem Imamoğlu, mobilisations jugées particulièrement embarrassantes pour les autorités. Face à ces signes de contestation et à la fragilisation économique des médias indépendants, notamment en raison de l'effondrement des revenus publicitaires liés à Google, le PEN Berlin a lancé fin avril une campagne de financement intitulée : « Le journalisme n'est pas un crime, et ce n'est pas pour rien ».

Cette initiative reçoit le soutien de nombreuses organisations professionnelles et associatives, parmi lesquelles l'Association des éditeurs et libraires allemands, l'Association fédérale des éditeurs numériques et de journaux, l'Association des journalistes allemands, le Syndicat des journalistes allemands, le Forum culturel germano-turc, l'Association des médias de la presse libre, Reporters sans frontières (RSF), la Fondation taz Panter, ainsi que le syndicat ver.di.

« Personne ne peut instaurer les droits de l'homme et l'État de droit en Turquie de l'extérieur ; les citoyens turcs doivent se battre pour cela eux-mêmes. Mais nous pouvons faire preuve de solidarité, et avec cette campagne, nous pouvons même le faire de manière très concrète et concrète », a déclaré Deniz Yücel, qui a par ailleurs exhorté le chancelier Friedrich Merz et le gouvernement allemand à ne pas cautionner les agissements du pouvoir turc, sous prétexte d’intérêts diplomatiques ou économiques.

