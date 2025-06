Pierre Corbucci remporte le Prix Livre Azur 2025

Cette année encore, le grand jeu national de lecture à voix haute, Les Petits champions de la lecture, met à l’honneur le plaisir de lire et la passion des jeunes lecteurs. Plus de 200.000 élèves de CM1 et CM2, en France et dans les établissements français à l’étranger, ont participé à cette aventure littéraire. Leur point commun : l’amour des livres et le bonheur de faire résonner les mots à haute voix.