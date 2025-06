Les Derniers Jours de Harry Yuan : le futur OVNI de la rentrée littéraire

Avez-vous déjà croisé des esprits ? Soukapat et sa fâcheuse manie de mettre le bazar ? Et Boud’bois ? Sûrement le plus vieil esprit du monde ! Ou encore Croque-chaussette qui ferait mieux d’arrêter de faire ces satanés trous au bout de nos chaussettes. Non ? Et Suce-pied, Lèche-Mousse, La Reine de Papier, Pamoaki, Chante-Marmite ou l’Ombre des Toilettes ? Non plus ?! Alors, c’est que vous devez être une vieille personne aigrie car les enfants, eux, les croisent souvent. Esteban et Gayouchka s’en souviennent, ils en voyaient tout le temps chez leur mémé.