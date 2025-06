Gagnez un exemplaire audio de Un été pour te retrouver, de Morgane Moncomble

Dans ce dernier opus, la plume sensible de Morgane Moncomble nous entraîne au cœur de la Toscane, sous le soleil écrasant et au milieu des collines baignées de lumière. Jasmine Pham, jeune organisatrice de mariage, tente de reconstruire sa vie après une rupture difficile, marquée par l'incompréhension et les non-dits.

Alors qu’elle pensait avoir tiré un trait sur son passé, elle se retrouve confrontée à Andréa Moretti, son premier amour, celui qu’elle n’a jamais réussi à oublier. Leurs retrouvailles inattendues, lors d’un mariage d’amis communs, réveillent en eux des souvenirs douloureux et des sentiments encore bien vivants.

Pourtant, rien n’est simple. Entre rancœurs, regrets et secrets mal digérés, Jasmine et Andréa doivent composer avec leurs blessures respectives. Le destin les pousse malgré eux à partager un road-trip en Italie, un voyage qui devient très vite bien plus qu'une simple escapade. Au fil des kilomètres et des paysages envoûtants, ils apprennent à se redécouvrir, à se dire enfin les vérités enfouies, à faire face aux erreurs du passé et à ouvrir la porte à une seconde chance.

Dans ce roman délicat et envoûtant, Morgane Moncomble explore avec justesse la complexité des sentiments, les cicatrices que l’on porte malgré soi et la peur d’aimer à nouveau. La Toscane, avec ses villages pittoresques et son ambiance romantique, devient le décor parfait de cette histoire de reconstruction et de retrouvailles. Le road-trip prend des allures de voyage intérieur où chaque étape rapproche les deux héros, malgré leurs hésitations.

L’audiolivre, lu avec sensibilité par Bruno Munda et Chloé François, amplifie l’émotion du récit. Les voix chaleureuses et nuancées des deux comédiens plongent l’auditeur dans cette romance solaire, où humour, tendresse et tension se mêlent subtilement.

Avec Un été pour te retrouver, Morgane Moncomble confirme son talent pour les histoires d’amour où les cœurs brisés apprennent à se réparer. Une conclusion émouvante et lumineuse à la saga Seasons, à savourer les yeux fermés ou le casque sur les oreilles.

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com