Alain Cadéo à ciel ouvert

C’était l’an passé à la fin du mois d’avril ; à la mi-juin il s’est éteint. Pouvait-on le croire, de la part d’un tel homme-lumière ? Non – et grâce à Martine, son épouse, l’écrivain est de nouveau parmi nous avec ces Contes des petits mondes d’à côté, œuvre posthume que les éditions La Trace nous font la joie de publier.

Dans sa lettre à Alain Cadéo à propos de ces Contes, l’écrivain Tom Noti qualifie l’ouvrage de « cerisier qui dure toute l’année » et qui, outre le plaisir d’en gober chaque mot avec le furieux désir de l’enfance, « fleurit [nos] pensées », nous « aère », nous « étire les neurones » et « grandit [notre] âme ». On ne saurait mieux dire de ce recueil, qui possède ensemble les qualités primordiales de divertissement, au sens de source de jubilation, et de matière à réflexion d’ordre philosophique, le tout servi par une langue précise, sculptée bellement, et incisive parfois – cerise sur le gâteau, en somme : « Si vous croyez qu’il est facile d’ouvrir le ciel avec des mots, des clefs à moelle dévissant sans cesse les couvercles de plomb qui bloquent la lumière, vous vous trompez. »

Une vingtaine de moments spéciaux nous attendent, avec chacun un titre pour nous mettre en appétit : « Le petit homme aux mains d’or » ; « Le funambule théosophe et le banquier prisonnier de sa bulle» ; « Le réel est contestable, l’irréel n’est bon qu’à brûler» ; « Tout savoir sans bouger »… Chacun de nous trouvera une résonance secrète à son propre vécu dans l’histoire de ces « petits mondes d’à côté » que nous n’avons pas pris la peine d’observer, alors que non seulement ils nous contiennent mais ils sont notre raison d’être. Mazette ! Cadéo aurait pu se prendre au sérieux en nous confiant la formule magique de l’ouverture de ces infimes univers-là. Mais au contraire il s’efface, ou plutôt se fond à sa mission d’écrire, car pour lui, « rien n’est meilleur que de [s]e trouver devant une page blanche » : « C’est aussi dense qu’un glacier, aussi bavard qu’une rivière de montagne[…]. Tête vide, de-ci de-là, je pêche des éclats, des mots curieux, jamais les mêmes, ne parlant que pour moi d’une naissance éternelle se frayant un chemin sous mes doigts. »

L’écriture en tant que telle est d’ailleurs au centre du recueil, autant comme acte et responsabilité envers tout ce qui nous entoure que comme outil des « mendiants d’épiphanies », « adeptes des comètes » et autres « vagabonds » offrant de « l’invendable immatériel ». Il est question ici de l’écrivain qui sait s’oublier « un peu » et voir plus loin que « son nombril fripé » – car « l’ego et son débit de pipelette, c’est du costaud ! ». Dans ces Contes des petits mondes d’à côté, que nous pouvons lire à l’endroit comme à l’envers, en y revenant chaque fois qu’une situation familière nous y fait penser – par exemple « Trois frères », dont un seul prétend ne « cultiver et travailler que l’inutile et sa belle impalpable splendeur », pendant que les deux autres sont dans la surenchère de la profusion et l’accroissement du capital (le saccage de l’environnement m’a aussitôt fait penser à l’ouvrage Effondrement, de Jared Diamond, éd. Folio/Gallimard) –, nous trouvons de quoi nous souvenir de nos racines tout en apprenant à élaguer ce qui, sous prétexte d’insolence (buzz, dirait-on sur les réseaux sociaux), confine à une « certaine vulgarité » tout en trahissant le « singulier ».

Plus que jamais à nos côtés, Alain Cadéo vient nous rappeler que dans les tranchées d’un quotidien matériellement assassin, sur le front de la poésie, rêve et réalité peuvent se croiser « sans même se bousculer », et que c’est dans ces « petits mondes d’à côté » que réside notre survie.

Par Martine Roffinella

Contact : martineroffinella@gmail.com