Moins de papier, plus de traçabilité : l'édition accélère sa transition

Dans un contexte de maîtrise des coûts et de transition écologique, les maisons d’édition adaptent leurs approvisionnements tout en privilégiant la qualité et la traçabilité des matières premières.

En 2023, les éditeurs français ont acheté près de 179.000 tonnes de papier destiné à la production de livres. Ce volume reste en net recul par rapport aux années précédentes. Depuis dix ans, les quantités achetées ont diminué de plus de 22 %. Cette tendance traduit une rationalisation de la production éditoriale, marquée par une baisse du nombre de nouveautés, des tirages plus mesurés et un recentrage sur les catalogues de fonds.

La très grande majorité des achats concerne des papiers certifiés selon les standards environnementaux internationaux. En 2023, 98 % des papiers utilisés par les éditeurs français affichent une certification PEFC, FSC ou sont issus du recyclage. Cette proportion a fortement progressé sur la dernière décennie. En 2014, elle ne dépassait pas 88 %. Les efforts conjoints des éditeurs, des imprimeurs et des fournisseurs permettent aujourd’hui à la chaîne du livre de se conformer à des exigences environnementales élevées.

Les grandes maisons d’édition concentrent l’essentiel des volumes achetés. Les structures dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions d’euros représentent 97,3 % des achats de papier. Ces entreprises disposent des ressources et des partenariats nécessaires pour privilégier systématiquement les matériaux certifiés. Les plus petites maisons, notamment celles dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 750.000 euros, peinent encore à atteindre des taux similaires. Leur part de papier certifié s’élève à 82 %, en progression mais inférieure à la moyenne nationale.

Les éditeurs achètent majoritairement leur papier en direct. Deux tiers des volumes sont acquis directement par les maisons, le tiers restant passant par les imprimeurs, en particulier pour les structures de taille modeste ou les productions externalisées. Cette organisation reflète la diversité des modèles économiques au sein du secteur, entre intégration complète de la chaîne de production et recours à des prestataires spécialisés.

La baisse globale des achats de papier s’explique par plusieurs facteurs. La diminution du nombre de nouveautés publiées et la réduction des tirages moyens contribuent fortement à cette évolution. Les fluctuations liées aux réformes scolaires ou aux pics de consommation post-pandémie ont également influé ponctuellement sur les volumes, sans modifier la tendance structurelle à la baisse.

Au-delà des aspects quantitatifs, la qualité et l’origine des papiers utilisés constituent désormais des priorités clairement identifiées par la profession. La progression continue des matériaux certifiés répond aux attentes sociétales en matière d’écologie et à la nécessité de garantir une traçabilité complète des approvisionnements. Le recours au papier recyclé progresse également, même s’il reste minoritaire par rapport aux papiers vierges certifiés.

Dans un environnement économique marqué par la hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et du transport, la gestion des approvisionnements en papier devient un enjeu stratégique pour les éditeurs. Les choix réalisés en matière de production, de tirages et de sélection des matériaux s’inscrivent dans une logique globale de maîtrise budgétaire et de responsabilité environnementale.

L’édition française confirme ainsi son engagement vers un modèle plus sobre et plus vertueux. La baisse des volumes, combinée à des achats plus exigeants sur le plan écologique, traduit une transformation progressive des pratiques. Un mouvement qui accompagne la mutation plus large du secteur, entre rationalisation de la production et adaptation aux attentes des lecteurs et des acteurs de la chaîne du livre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

