Romance, polar, SF : ces genres qui dopent le livre numérique

Si la littérature grand public tire son épingle du jeu, le segment scolaire enregistre un net recul. L’édition professionnelle et universitaire confirme son rôle moteur, dans un contexte où les modèles économiques évoluent lentement.

En 2024, le chiffre d’affaires global du livre numérique s’établit à 278,6 millions d’euros. Ce montant marque un repli de 1,6 % par rapport à l’année précédente. Le numérique représente désormais 10,1 % du chiffre d’affaires total des éditeurs, un poids relativement stable, mais en léger retrait par rapport aux pics enregistrés au cours de la décennie.

La littérature grand public constitue l’un des rares segments en croissance. Avec 40,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, la littérature numérique enregistre une hausse de 8,5 %. Cette progression est portée par la romance, le roman policier et la science-fiction, genres particulièrement adaptés aux usages numériques et aux plateformes de lecture dématérialisée. Le développement des offres à l’unité et par abonnement, ainsi que la multiplication des liseuses et applications mobiles, soutient cette dynamique.

L’édition professionnelle et universitaire reste le principal moteur économique du numérique. Ce segment génère 187,1 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 67,2 % du total. Les bases de données juridiques, médicales et scientifiques constituent l’essentiel de ces revenus. Dans ce secteur, le numérique représente 46,1 % des ventes globales, confirmant son ancrage dans les pratiques professionnelles.

Le segment scolaire, en revanche, subit un net recul. Avec 35,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, il enregistre une baisse de 14 % sur un an. Ce repli s’explique par la fin des commandes exceptionnelles liées aux réformes éducatives et par un environnement budgétaire plus incertain. Les investissements dans les ressources numériques scolaires marquent le pas, malgré les discours favorables à la transition numérique dans l’éducation.

Le numérique grand public hors littérature accuse également une baisse sensible. Avec 15,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce segment recule de 17,1 %. Les ouvrages pratiques, les beaux livres et certaines catégories spécialisées peinent à trouver leur public sur les supports dématérialisés. Ces chiffres traduisent les limites structurelles du numérique dans des secteurs où le support papier reste privilégié.

Les modèles économiques du livre numérique évoluent, mais demeurent dominés par les abonnements et les licences. Ces formules représentent plus de 70 % des ventes, principalement dans les secteurs professionnels et universitaires. Les ventes à l’unité, via téléchargement ou streaming, concentrent encore 25 % du marché. Les supports physiques, tels que les CD-ROM ou les clés USB, deviennent marginaux. Les applications et contenus enrichis peinent à s’imposer durablement.

Le livre numérique s’impose progressivement comme un complément au livre imprimé, sans en bouleverser fondamentalement l’équilibre. La littérature populaire trouve sa place sur les plateformes. Les usages professionnels et universitaires s’ancrent dans le numérique. Les autres segments évoluent plus lentement, freinés par des habitudes de lecture encore très attachées au papier.

Par Clément Solym

