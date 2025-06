Vente de livres 2024 : les circuits se stabilisent, la littérature tire le marché

Dans un environnement où les volumes reculent légèrement, les canaux de vente consolident leurs positions. Les lecteurs confirment leurs habitudes d’achat, entre librairies indépendantes, grandes surfaces spécialisées et plateformes en ligne.

Les grandes surfaces spécialisées conservent leur place de premier circuit de distribution. Fnac, Cultura, Leclerc et autres enseignes concentrent 29,9 % des ventes en valeur de livres imprimés neufs. Ce canal reste incontournable, même si son poids évolue peu par rapport aux années précédentes.

La librairie indépendante reste le deuxième circuit de vente. Elle représente 26,8 % du marché en valeur. Si la part des librairies tend à légèrement reculer, elles conservent un rôle central, en particulier sur les segments de la littérature générale, des sciences humaines ou des ouvrages exigeants.

La vente en ligne poursuit sa progression régulière. Les sites marchands, qu’ils soient généralistes ou spécialisés, totalisent 19,9 % des ventes de livres imprimés. Cette croissance confirme l’ancrage durable des plateformes dans les pratiques d’achat, sans remettre en cause la place des circuits physiques traditionnels.

Les grandes surfaces alimentaires concentrent encore 17,9 % des ventes. Ce canal reste important, notamment pour la littérature populaire, la jeunesse ou les poches. Les circuits dits alternatifs, incluant les clubs, soldeurs, salons ou ventes directes, représentent 5,5 % du marché.

Les données confirment un recul modéré des volumes distribués. En 2024, le chiffre d’affaires de la distribution recule de 0,5 %, tandis que le volume d’exemplaires distribués chute de 2,7 %. Ces chiffres traduisent un marché stable en valeur, mais sous tension sur les volumes, en cohérence avec la baisse des tirages et la maîtrise de la production éditoriale.

L’analyse par secteurs éditoriaux met en évidence la solidité de la littérature. Ce segment représente 24 % du chiffre d’affaires des éditeurs. La littérature générale bénéficie de la vitalité de la romance, du roman policier et de la littérature de divertissement. Les succès en poche et les best-sellers contribuent également à cette performance.

Derrière la littérature, la bande dessinée conserve une place importante, bien que son chiffre d’affaires recule de 3,6 %. Le secteur jeunesse affiche également un repli de 3,3 %. Ces baisses marquent un retour progressif à des niveaux d’avant-crise, après les fortes hausses liées à la pandémie et au phénomène manga.

Les segments des sciences humaines et sociales, des ouvrages pratiques ou du scolaire connaissent des baisses plus marquées, comprises entre 4 et 10 %. Ces reculs traduisent à la fois l’évolution des usages et la prudence des éditeurs face à des marchés spécialisés plus volatils.

Les chiffres confirment une évolution mesurée du marché français du livre. Les circuits de vente conservent leurs équilibres. La librairie indépendante, les grandes surfaces spécialisées et la vente en ligne se partagent l’essentiel des ventes.

Les lecteurs restent fidèles à leurs habitudes d’achat. La littérature continue de tirer le marché, tandis que les autres secteurs s’ajustent. Les éditeurs, confrontés à des enjeux économiques et environnementaux croissants, privilégient une approche plus ciblée, entre maîtrise de la production et consolidation des réseaux de distribution.

