Édition : la production de nouveautés chute de 18 % en cinq ans

Le 21 juin dernier, la streameuse Twitch Loazertie partageait sur X sa consternation : « Bon, je sens que je vais tout casser là. Je sais pas si certains l'ont déjà relevé mais Glénat Manga vous nous faites une blague là j'espère ? Vous utilisez pas réellement l'IA pour l'édition prestige de Berserk rassurez moi ? C'est tellement une HONTE. » Plus de 800.000 vues et quelques commentaires désagréables plus tard, l'éditeur adresse ses « plus sincères excuses » aux lecteurs, et s'explique.