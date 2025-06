Dans Pax Elfica Tome 1 : L’auberge de l’épée, les auteurs posent un monde post-conflit radical : les elfes, après avoir sauvé Brenhaven, imposent une Pax Elfica liberticide — interdiction de la magie, couvre-feu, répression — que le jeune Tano, semi-elfe semi-humain, rejette en sabotant patrouilles et expériences sur enfants, culminant avec l’intrusion dans la sylve et la contamination par une graine magique.

Cette mise en place est servie par un univers riche et un dessin réaliste de Bruno, même si les personnages secondaires manquent parfois de singularité. La narration échappe aux stéréotypes les plus grossiers, mais peine à se débarrasser d’un décor heroic fantasy trop attendu.

Le Tome 2 : Le sang du drac intensifie l’intrigue autour de Tano, prisonnier d’un nécromancien et dépendant de la graine elfique qui menace son autonomie. Le récit gagne en densité : la tension monte, le père de Tano s’implique et la confrontation entre résistance et pouvoir se creuse. Les décors restent soignés, la colorisation d’Axel Gonzalbo appuyant l’atmosphère menaçante.

Toutefois, l’originalité de l’idée — ce régime elfique oppressif — ne suffit pas à masquer une progression narrative parfois convenue : Tano oscille entre le justicier rebelle et le héros prévisible, au point qu’on perçoit un manque d’audace dans le développement psychologique du protagoniste.

Si la trilogie annoncée promet un épilogue plus ambitieux, le duo peine à dépasser le niveau de bonne surprise pour accéder à la critique sociale forte. L’univers est riche, la mise en scène efficace, mais on reste parfois sur sa fin, en regard du potentiel bestiaire politique.

Le dessin est un atout, l’écriture de Mayen se montre plus prudente. Pour amateurs du genre, Pax Elfica offre un bon divertissement, mais sans s’imposer encore comme une référence du registre.