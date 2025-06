Kendjy, en classe de CM2, Grand champion de la lecture 2025

Sur la scène mythique du Français, les 15 finalistes venus de toutes les régions de France — métropole et Outre-mer compris — ont tour à tour capté l’attention du jury et du public. En trois minutes, chacun a su faire vibrer l’assemblée : rire, larmes, frissons, colère, joie… Toutes les émotions se sont invitées dans cette finale où la lecture devient un art.

Cette édition s’est distinguée par son ampleur : plus de 200.000 élèves, en France et dans les établissements français à l’étranger, soit plus d’un élève de CM1 ou CM2 sur dix, ont participé aux sélections. Après des mois de concours à l’échelle des écoles, départements et régions, ils n’étaient plus que 15 à défendre les couleurs de leur territoire et leur amour des livres dans le prestigieux théâtre parisien.

Sous les regards d’Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Rachida Dati, ministre de la Culture, les finalistes ont donné vie, chacun à leur manière, à l’un des 15 ouvrages jeunesse sélectionnés.

Les auteurs étaient eux aussi présents pour soutenir leur « petit champion », à l’image de Laura Bennevault, émue de voir son texte Mémé Roc, Papy Blues ainsi sublimé par la jeune Olivia : « Olivia avait le ton, la voix qui collait parfaitement au personnage, je ne pouvais pas rêver mieux pour mon texte. C’était pétillant comme il fallait, c’était elle en fait, elle était incarnée par Olivia de la meilleure des manières, et j’étais très très fière, en tout cas, de pouvoir vivre cette expérience. »

Un moment fort également pour les familles, camarades de classe, enseignants et personnalités du monde de la culture, venus, parfois de loin, pour applaudir ces jeunes amoureux des livres.

Kendjy, un lecteur précoce et passionné

Le podium 2025 se compose de Kendjy, représentant de l’Outre-mer, Grand champion 2025 avec sa lecture de À l’écoute, de Thomas Gornet (éditions du Rouergue), Margaux, des Hauts-de-France, deuxième avec sa lecture de Quelque chose sur le cœur, d'Amélie Antoine (éditions Syros), et Armelle pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui prend la troisième place avec Le tour du monde en 80 miaous, de Nathalie Somers (éditions Didier Jeunesse).

Cette première place, je ne m’y attendais pas du tout… Quand j’ai entendu la marraine des Petits champions de la lecture dire mon prénom, au début, je me disais, mais est-ce que c’est bien mon prénom qu’elle a dit ? Je me disais "Non impossible j’ai mal entendu !" Et au final, je suis allé sur la scène et j’ai entendu un tonnerre d'applaudissements ! Je me sens heureux, ce voyage ce n’était pas pour rien du coup ! En classe, je pense que mes camarades vont être super contents, et je pense que les gens vont me reconnaître dans la rue ! Je suis très fier de ramener le titre en Martinique !

Kendjy, Grand champion 2025 (Crédits : Les Petits champions de la lecture)

Originaire de Martinique, Kendjy est scolarisé en CM2 à l’école Berteau Marie-Rose au Lorrain. Sa passion pour les livres remonte à loin : « J’ai commencé à lire très très tôt tout seul. Mes parents s’en sont rendu compte un jour. »

Un talent précoce qui ne passe pas inaperçu : dès la grande section de maternelle, son enseignant lui demandait déjà de lire des histoires à ses camarades. Depuis, Kendjy dévore les romans à une vitesse impressionnante : « Je peux finir un livre en une matinée. »

Et il ne consacre pas tout son temps à la lecture ! Kendjy pratique également l’athlétisme, chante dans une chorale, se passionne pour le snorkeling et la randonnée.

Un engagement fort pour la lecture

Cette 13ᵉ édition a battu tous les records de participation, avec une hausse de 37 % des inscriptions par rapport à l’an dernier. Le développement du concours dans les établissements français d’Europe en 2024, puis son ouverture à l’international en septembre dernier, confirment l’impact positif de la lecture à voix haute comme levier d’inclusion et de transmission.

Un succès d’autant plus précieux que la lecture peine encore à séduire les jeunes générations, l'activité étant souvent en concurrence avec d'autres formes de divertissement. Selon les études, les adolescents consacrent en moyenne dix fois plus de temps aux écrans qu’à la lecture, avec un décrochage particulièrement marqué dès l’entrée en classe de 5e et 4e.

Clémentine Beauvais, marraine de cette édition et spécialiste des enjeux éducatifs, rappelle l’importance de préserver le lien avec les textes : « La lecture à voix haute a le gros avantage d'exposer aux textes écrits, avec une grande richesse de vocabulaire et des constructions syntaxiques complexes, et de cultiver donc cette attention à des textes composés littérairement. Elle vaut également la peine en elle-même, comme partage littéraire, pas seulement comme porte vers la lecture. Elle établit des relations entre les personnes, consolide une culture littéraire et ritualise l'événement de lecture. »

Crédits image : Les Petits champions de la lecture

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com