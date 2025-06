La seule école de théâtre en langue des signes d’Europe menacée de fermeture

Le 11 février 2005, sous la présidence et grâce à la volonté de Jacques Chirac, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap était adoptée. Cette loi a refondé la perception du handicap en posant notamment le principe selon lequel toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

Entre autres avancées, la loi indiquait que :

• La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française.

• La loi reconnait le droit à la participation des personnes handicapées à tous les aspects de la vie publique, sociale, culturelle, économique et politique. La loi LCAP de 2016 renforçait encore ces aspects dans son article 3 en intégrant dans la loi le respect des Droits Culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. Dans son article 5, il y est précisé que toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder et de participer librement à la vie culturelle à travers les activités de son choix.

Pourtant, aujourd’hui, un enfant sourd ne peut pas apprendre le théâtre, car aucun conservatoire ne lui est ouvert. Pourtant, aujourd’hui, une personne sourde souhaitant devenir comédien ou comédienne ne peut accéder à aucune formation professionnelle.

En 2018, pour remédier à ce qui est vécu par la communauté sourde comme une véritable injustice et un non-respect de la loi, Martin Cros (artiste sourd) et Alexandre Bernhardt (artiste bilingue) créent avec le soutien du Théâtre du Grand Rond à Toulouse la première, et à ce jour la seule, formation théâtrale professionnelle en France et en Europe en immersion totale en langue des signes : l’ETU (Ecole de Théâtre Universelle). Ce sont 600 heures de formation certifiante qui sont dispensées à 100% en langue des signes à destination des artistes sourds et sourdes.

Parce qu’il est, malgré les lois de 2005 et de 2016, un projet totalement unique, l’ETU n’a jamais pu réellement s’inscrire dans un dispositif public existant, et permettre ainsi aux élèves d’accéder à cette formation à des tarifs abordables de manière automatique, comme c’est le cas pour tous les conservatoires. C’est France Travail via les aides à la formation et l’AGEFIPH via les aides à la formation individuelle octroyées aux personnes en situation de handicap qui permettaient de proposer des tarifs accessibles pour la plupart d’entre eux.

Depuis le 10 juin 2024, l’Agefiph ne finance plus « l’aide à la formation dans le cadre du parcours vers l’emploi » pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap. Désormais, ses financements sont principalement orientés vers la compensation des conséquences du handicap. Ainsi, comme l’ETU est par essence totalement accessible, il n’y a plus aucune « compensation à financer » et plus aucune aide octroyée.

Du côté de France Travail, le montant des aides à la formation serait, d’après les premières estimations, divisé par deux pour la promotion 2026. Le désengagement complet de l’Agefiph et le désengagement partiel de France Travail ont obligé l’ETU à se séparer de la salariée qui coordonnait la formation, signant, de fait, son arrêt de mort.

En mai 2025, l’ETU s’est tournée vers le Théâtre du Grand Rond pour tenter de trouver une solution. Nous avons conjointement décidé :

- que l’ETU serait totalement intégrée au pôle de formation professionnelle du Théâtre du Grand Rond pour bénéficier des synergies et des mutualisations de moyens matériels et humains qui en découlent ;

- qu’un comité pédagogique serait créé, avec à sa tête Martin Cros et Alexandre Bernhardt. Malgré cette profonde réorganisation qui permet d’envisager l’arrivée d’une nouvelle promotion, nous serons obligés, si rien ne vient compenser le désengagement de l’Agefiph et de France Travail, de baisser drastiquement la rémunération des formateurs et formatrices, de compter sur la compréhension de salles partenaires pour bénéficier de locaux gratuitement et de demander à chaque élève des frais d’inscription de l’ordre de 6 000 € sur les 9 500 € / élèves de coût total. De tels tarifs sont non seulement injustes mais condamnent de fait la formation à très courte échéance.

Madame la Ministre de la Culture, Madame la Ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, Mesdames et Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et les Sénateurs, nous nous tournons vers vous car nous sommes dans une impasse : d’un côté la DRAC Occitanie et la Ville de Toulouse, ville d’implantation de l’ETU, arguent de l’absence de dispositif dans lequel intégrer l’ETU pour ne pas intervenir, et de l’autre l’Agefiph et France Travail se désengagent.

L’ETU, grâce à Martin Cros et à Alexandre Bernhardt, permet de faire avancer les usages et les pratiques et tendre ainsi vers ce que la loi de 2005 avait fixé comme objectif. Nous sommes à votre entière disposition pour vous rencontrer, échanger et vous donner toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin. Aidez-nous à faire vivre ce projet, à le développer, à le faire essaimer, pour que l’espoir né en 2005 ne reste pas un horizon inaccessible.

Pour La SCIC Théâtre du Grand Rond et l’ETU

Eric Vanelle, salarié associé responsable du développement

Béryl Denormandie, salariée associée responsable des formations professionnelles

Océane Bretin, chargée de mission sur l’ETU et de la production de spectacle en LSF

Céline Lemaire, présidente de la SCIC Théâtre du Grand Rond

Crédits photo : Intérieur du Théâtre du Grand Rond (Kevin Figuier, CC BY-SA 4.0)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com