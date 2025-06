L'Italie, invitée d'honneur à la Foire Internationale du Livre de Lima 2025

Le programme, intitulé Connexions latines, mettra en lumière, au pays de Mario Vargas Llosa, les liens historiques, littéraires et culturels entre les deux nations, mais aussi entre le monde éditorial italien et hispanophone.

« C'est la première fois que l'Italie est invitée d'honneur à la Foire de Lima », souligne l'ambassadeur d'Italie à Lima, Massimiliano Mazzanti. « Cet honneur est l'occasion idéale pour présenter la richesse et la diversité de notre production culturelle, littéraire et éditoriale, dans un contexte sud-américain où l'Italie est perçue avec beaucoup d'intérêt. Ces liens anciens, renforcés par la présence d'une communauté italienne active et par les quelque deux millions de descendants italo-péruviens, continuent de se tisser et de s'enrichir. »

Un rendez-vous mondial pour l'édition italienne

Comme l'explique Innocenzo Cipolletta, président de l'AIE, cette présence à Lima vient conclure une année exceptionnelle, où l'Italie a également été invitée d'honneur à Taipei (Asie) et à Thessalonique (Europe) : « Connexions latines souligne les liens anciens entre l'édition italienne et les pays hispanophones, où l'italien est la langue la plus traduite après l'anglais. En 2023, près de 1000 titres italiens ont été vendus pour traduction en espagnol, et les exportations de livres italiens vers l'Amérique du Sud ont quasiment quadruplé en vingt ans. »

Treize auteurs et autrices représenteront l'Italie à Lima : Bruno Arpaia, Marino Bartoletti, Marta Cai, Mario Calabresi, Lorena Canottiere, Rita Charbonnier, Ilaria Gaspari, Gud, Eva Montanari, Aurora Tamigio, Nadeesha Uyangoda, Carlo Vecce et Dario Voltolini. Ils participeront à des rencontres, conférences et débats organisés en collaboration avec des personnalités culturelles et institutionnelles péruviennes.

Le programme se divise en six grandes sections :

En dialogue, consacré aux liens historiques et culturels entre les deux pays

Histoires qui restent, sur les grands épisodes de la littérature italienne

Signes et visions, dédié aux arts visuels, au cinéma et à la bande dessinée

Enquête sur l'écriture, axé sur le processus créatif et les styles littéraires

Au cœur du présent, qui interroge l'actualité

Le rythme des mots, consacré à la poésie

Un espace pour l'édition professionnelle et les jeunes talents

Outre les rencontres littéraires, un espace professionnel réunira des éditeurs italiens de premier plan (Mondadori, Donzelli, Giulio Perrone, EL Edizioni, entre autres) pour discuter exportation, traduction et coopération éditoriale. Des expositions, dont Matite giovani (illustration et bande dessinée contemporaine) et Carissimo Pinocchio (le design italien revisitant le célèbre pantin), mettront aussi en avant la créativité italienne.

Le public pourra également découvrir :

Parliamo italiano, un mini-cours de langue italienne

Visioni della memoria, un cycle de projections dédié à l'histoire italienne contemporaine

Lectures en vers, rencontres poétiques réunissant poètes italiens et péruviens

Italy. Land of Wonders, un jeu vidéo interactif pour initier les plus jeunes aux merveilles du patrimoine italien

Un hommage à Antonio Raimondi et aux relations Italie-Pérou

L'exposition Entre deux mondes retracera le parcours d'Antonio Raimondi, scientifique italien naturalisé péruvien, figure essentielle du dialogue entre les deux pays. Son héritage sera également célébré dans la MEI Experience Room, un espace immersif consacré aux migrations italiennes en Amérique du Sud.

Cinéma et musique à l'honneur

La sélection cinématographique Lettres en mouvement proposera 15 films italiens adaptés d'œuvres littéraires, dont plusieurs en première au Pérou, parmi lesquels Pinocchio, Le Guépard, Les Huit Montagnes, Il Colibrì ou encore La Flèche bleue. Trois concerts ponctueront l'événement : deux performances du ténor Gianluca Sciarpelletti, ambassadeur du bel canto, et une soirée Morricone & Friends, hommage musical aux grands compositeurs italiens du cinéma.

L'Italie disposera d'un pavillon de 200 m² dans l'espace principal de la Foire, au parc des Héros de l'Indépendance, où seront présentés et vendus des ouvrages italiens en version originale et en traduction espagnole, avec la participation de la librairie Virrey de Lima.

Crédits photo : Lima (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com