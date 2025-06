Les mémoires de Margaret Atwood paraîtront en France en novembre

Qui se cache réellement derrière Margaret Atwood ? L’autrice de La Servante écarlate (trad. Sylviane Rué) ce roman devenu « emblème de la lutte pour les droits des femmes », se dévoile pour la première fois dans un récit personnel et littéraire.

Avec Le Livre des vies – Mémoires écarlates, Margaret Atwood revient sur un parcours forgé dans les paysages sauvages du nord du Québec. Fille d’un entomologiste et d’une diététicienne, elle grandit loin des villes, dans une enfance marquée par « la liberté, la solitude et une curiosité insatiable ». C’est de cette existence peu conventionnelle que naîtra une œuvre « qui marquera l’histoire littéraire contemporaine », selon son éditeur français.

Dans ces mémoires, Atwood tisse le fil de sa vie, entremêlant souvenirs personnels et coulisses de ses romans majeurs : de Œil-de-chat (trad. Hélène Filion), né d’une année sombre, aux jours passés dans le Berlin encore divisé qui verront émerger La Servante écarlate. Chaque chapitre dévoile les contours de sa pensée, ses engagements, ses rencontres, des poètes, des intellectuels, des acteurs… « et parfois des ours ».

C’est aussi une plongée dans l’atelier de l’écriture. Elle en révèle les rouages avec « une intelligence mordante, une lucidité sans complaisance et une tendresse pudique » pour celles et ceux qui ont façonné son itinéraire.

À 85 ans, Margaret Atwood s’apprête ainsi à plus se dévoiler. Installée actuellement au Mexique, la célèbre écrivaine canadienne n’a pas immédiatement donné son accord à la proposition de son éditeur. « Quand ils m’ont proposé l’idée, j’ai répondu : “Oh, ce serait ennuyeux.” J’ai écrit un livre, puis un autre, puis un autre… qui voudrait lire ça ? », lance celle qui compte à son actif pas moins de 17 romans, 19 recueils de poésie, 11 essais, 9 recueils de nouvelles, 8 livres pour la jeunesse et 3 romans graphiques.

Après réflexion, elle a fini par tracer la ligne directrice de ce projet intime : « Un mémoire, c’est simplement ce dont on se souvient. Et ce dont on se souvient, ce sont surtout les moments absurdes ou catastrophiques. Pas : “J’ai fait une promenade, j’ai dîné, voici une photo de mon plat.” J’ai pensé aux petites et grandes choses de ma vie, et à la façon dont elles ont nourri mon écriture », a-t-elle expliqué.

Ses Mémoires reviendront ainsi sur son enfance dans les forêts sauvages et isolées du nord du Québec, où elle a grandi libre mais parfois solitaire, entourée d’un père entomologiste et d’une mère diététicienne, tous deux dotés d’un esprit scientifique et indépendant. Ce socle familial a largement façonné son regard sur le monde.

« J’ai sué sang et eau pour ce livre - il y avait trop de vie à condenser. Si j’étais morte à 25 ans comme John Keats, il aurait été plus court », plaisante-t-elle. « Mais j’ai aussi beaucoup ri. Un Mémoire, c’est ce dont on se souvient, et ce dont on se souvient, ce sont surtout les bêtises, les catastrophes, les vengeances et les périodes de tourmente politique. J’ai mis tout ça, mais aussi des instants de joie, des surprises… et bien sûr, les livres », confie-t-elle à Vogue.

Ses écrits ont franchi les frontières : en France, La Servante écarlate s’est écoulé à près de 650.000 exemplaires tous formats confondus (source Edistat), tandis que Les Testaments, paru en 2019, ont enregistré plus de 140.000 ventes. Ce dernier lui a valu le Booker Prize, qu’elle a partagé avec Bernardine Evaristo pour Girl, Woman, Other (Fille, femme, autre, trad. Françoise Adelstain). Vingt ans plus tôt, en 2000, elle avait déjà obtenu cette prestigieuse récompense pour The Blind Assassin (Le tueur aveugle, trad. Michèle Albaret-Maatsch). Son palmarès comprend aussi le prix Arthur C. Clarke, ou encore un PEN Center USA Lifetime Achievement Award.

Plusieurs de ses romans ont fait l’objet d’adaptations : La Servante écarlate est devenue une série à succès sur Hulu, Captive (trad. Margaret Albaret-Maatsch) a également été portée à l’écran, et une adaptation télévisée des Testaments est actuellement en préparation.

Crédits photo : Zoom sur la couverture du livre des vies, Mémoires écarlates

DOSSIER - La servante écarlate de Margaret Atwood : la dystopie fantastique

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com