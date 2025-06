Le meilleur roman français de la rentrée littéraire 2025 sera... espagnol ?

« J’y ai rencontré Gérard Guix pour la première fois, à l'occasion d’une conférence sur la littérature catalane », nous explique David Meulemans, et de continuer : « Il avait ce projet de livre en espagnol, donc aucun éditeur catalan ne l’avait suivi. Nous avons déjeuné ensemble ce jour-là, et il m’a raconté cet projet fou. »

Le lauréat du prix Butaca 2023, dans la catégorie meilleur texte, avec sa pièce Dirrrty Boys, et prix Joaquim Ruyra 2022 pour son ouvrage jeunesse Un phare au bout du monde, a écrit son cinquième roman en espagnol, dans l'optique de percer à l'international : « On était en 2008, et à cette époque la littérature catalane n’avait pas l'aura qu'elle a aujourd'hui. Pour franchir cette frontière, il s’est dit qu’il lui faudrait écrire en castillan. C’est ce qu’il a fait, lui qui est parfaitement bilingue. »

Depuis, des auteurs comme Jaume Cabré, Jordi Punt ou Eva Baltasar ont contribué à imposer la littérature catalane bien au-delà de ses frontières, mais ce projet-là, façonné sur 17 ans, allait suivre son chemin singulier....

Char'Hitler

Tout est parti d’une découverte, presque anodine de l'auteur : Charlie Chaplin et Adolf Hitler sont nés à quatre jours d’écart... « Le second a modifié sa moustache pour la faire ressembler à celle de Chaplin. Le premier, à travers son film Le Dictateur, a mis en scène Hynkel, double de Hitler. Tous ces fils se sont tissés dans l’esprit de l’auteur. Les deux personnages sont devenus des figures entremêlées, liées par l’histoire, par la célébrité planétaire, par cette étrange gémellité. Dans la tradition allemande, on parlerait de Doppelgänger, le double maléfique. Hitler apparaît ici comme l'ombre de Chaplin, mais aussi, d’une certaine façon, de l'Allemagne, de l’humanité. »

Retour à l'Université de Toulouse : David Meulemans est très intéressé par ce roman, et il cherche justement un assistant éditorial à cette époque : « Et voilà que je découvre qu'un Colombien postule, Alejandro Ferrer Nieto. Pendant trois ans, il a accompagné le texte, travaillant page à page. Tous les vendredis, nous faisions le point ensemble. Bien sûr, nous échangions aussi régulièrement avec Gérard Guix et la traductrice, Carole Fillière. »

Dans Doppelgänger, l’accent est mis sur quatre membres de l’entourage d’Hitler, de second plan, moins connues que des figures comme Goebbels ou Himmler : « Ces personnes ordinaires permettent de donner corps à la fameuse « banalité du mal », chère à Hannah Arendt. C’était essentiel pour nous : montrer comment, au cœur d’une des nations les plus éduquées et civilisées du monde, on peut basculer dans l’horreur », explique l'éditeur.

Dès le départ, Gérard Guix a conçu cet ouvrage « comme un dispositif d’alerte » : « Face à la montée des extrêmes en Europe, il rappelle comment tout ça s’est construit, comment ça s’est imposé, et surtout, comment on peut s’armer intellectuellement pour que ça ne recommence pas. »

Prendre le temps

C’est surtout une rareté de voir un roman né dans une autre langue choisir le français comme premier refuge littéraire : « Dans certains rayons, comme celui de la bande dessinée, ça arrive plus souvent - notamment chez les auteurs américains - mais dans la littérature, ça reste exceptionnel », constate David Meulemans, et de continuer : « Il y a eu des précédents, bien sûr, comme ces auteurs dissidents qui ont été publiés en France, mais ça ne court pas les rues, surtout quand les projets sont ambitieux, complexes, et nécessitent un vrai travail éditorial. » 768 pages pour être précis.

L'éditeur pointe par ailleurs : « La France reste un pays où l’édition est encore un métier qui s’inscrit dans le temps long. Il y a une ancienneté, une masse économique, et surtout, on laisse du temps aux éditeurs pour accompagner un texte, pour le peaufiner. C’est une chance. Pour les années qui viennent, je pense qu’on va voir émerger davantage de projets comme celui de Doppelgänger, justement parce qu’on prend ce temps-là. »

Et d'analyser : « On entend parfois que la littérature traduite se vend moins bien en France. Mais quand on regarde de près, ce n’est pas si vrai. Les plus grandes ventes chez les éditeurs indépendants viennent régulièrement de traductions : chez Toussaint Louverture, Gallmeister, Le Sous-Sol… Ce sont souvent des textes venus d’ailleurs, bien choisis, bien accompagnés, et ça fonctionne. Il n’y a pas de malédiction de la littérature venue de l'étranger en France, simplement une question de sélection et de travail éditorial. »

Et un mot de conclusion ? « Dix-sept ans de travail, une documentation impressionnante sur le nazisme, Chaplin, l’esthétique et le pouvoir. Ce n’est pas un roman historique classique, mais une fresque littéraire ambitieuse et rare, fruit d’une exigence intellectuelle remarquable. » Doppelgänger paraît le 29 août prochain.

Par Hocine Bouhadjera

