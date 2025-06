Le Prix littéraire de la Passion 2025 attribué à Bernard Chambaz

Dans ce récit intime, Bernard Chambaz revient sur les deux dernières années qu’il a partagées avec son épouse, Anne, emportée par la maladie. De septembre 2021 à juillet 2023, il l’a accompagnée dans son combat, dressant au fil des pages le portrait vibrant d’un amour façonné par les petits riens du quotidien et par leur passion commune pour les voyages. Entre douleur et tendresse, il célèbre avec pudeur et sincérité la beauté fragile des derniers instants vécus à deux.

Romancier, poète et historien, Bernard Chambaz s’est vu décerner en 1993 le Prix Goncourt du premier roman pour L’Arbre de vies, paru chez François Bourin puis en édition de poche chez Points. Il a également reçu le Prix Apollinaire en 2006 pour son recueil Été, publié chez Flammarion, ainsi que le Prix Jules-Juvenel de l’Académie française et le Grand Prix de littérature sportive pour Dernières nouvelles du martin-pêcheur, également chez Flammarion et repris chez J’ai Lu. Aux Éditions Julliard, il a signé en 1994 Martin cet été.

Le lauréat se voit offrir une dotation originale : six nuits au Grand Hôtel du Palais Royal, établissement du groupe Paristory, ainsi qu’un stylo d’exception signé S.T. Dupont.

Les membres du jury 2025 :

Julie Marang, créatrice du Prix de la Passion et propriétaire des hôtels Paristory

Laure Adler, écrivaine et journaliste, présidente du jury

Line Papin, écrivaine

Éric Ruf, metteur en scène et administrateur général de la Comédie-Française

Colette Kerber, directrice de la librairie Les Cahiers de Colette

Camille de Peretti, écrivaine et lauréate de l’édition 2024

Emma Becker, écrivaine

Jonathan Camus, directeur de la Librairie Delamain à Paris, librairie partenaire du prix

Les ouvrages finalistes de l’édition 2025 étaient :

Aimez Gil de Shane Haddad, éditions POL

Ta promesse de Camille Laurens, éditions Gallimard

Le secret des mères de Sophie de Baere, éditions JC Lattès

Sans savoir où la luge s’arrêtera de Bernard Chambaz, éditions Julliard

La fille verticale de Félicia Viti, éditions Gallimard

#[pub-3]

Le prix de la Passion 2024 avait été décerné à Camille de Peretti pour L'inconnue du portrait, paru aux éditions Calmann-Lévy.

Crédits photo : Prix de la Passion

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com