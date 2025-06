Le XXᵉ siècle vu par ceux que l’Histoire a chassés

Paul, descendant d’une famille royale camerounaise dépossédée, grandit en Allemagne et découvre dès son plus jeune âge les injustices du statut d’étranger. Suzanne, juive polonaise, fuit la montée du nazisme à Varsovie et tente de reconstruire sa vie à Paris. Dans la ville lumière, entre clubs de boxe, figures artistiques et résistances silencieuses, leurs chemins se croisent et s’unissent face aux tempêtes de l’Histoire.

De la colonisation à la Shoah, du racisme institutionnalisé aux luttes pour l’intégration, Un Nègre qui parle yiddish est une plongée bouleversante dans les tragédies du siècle dernier. Benny Malapa y restitue avec humanité la force de l’amour, de la transmission et de la survie.

Les éditions Fayard nous en proposent les premières pages en avant-première :

Benny Malapa est issu d’une famille aux destins hors du commun. Entre un père camerounais et une mère juive-polonaise, il hérite d’un récit où l’exil, la culture et la résilience s’entremêlent. Avec Un Nègre qui parle Yiddish, il offre une fresque intime et vibrante, hommage à ceux qui ont refusé de se laisser briser par l’Histoire.

Parution le 13 août 2025.

