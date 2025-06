Ce que préfère l'auteur de The Witcher dans les adaptations, c'est l'argent qu'il reçoit

Alors que La Croisée des Corbeaux, son dernier roman situé dans l'univers du Sorceleur, sortira en France en octobre 2025 aux éditions Bragelonne (trad. Lydia Cantin-Waleryszak), l'écrivain a annoncé ne pas vouloir en rester là : « Je vous le dis tout de suite : j'écrirai autre chose. Détendez-vous. Pas de panique. Et contrairement à George R. R. Martin, que je connais personnellement d'ailleurs, quand je dis que j'écrirai quelque chose, je le fais. »

Une petite pique amicale à l'auteur américain, qui semble avoir quelques difficultés à écrire la suite de son cycle Trône de Fer, dont aucun tome n'est sorti depuis 2011. L'écrivain polonais en a profité pour aborder l'épineuse question des adaptations d'oeuvres littéraires : « Entre nous, je le comprends totalement. Parce que si quelqu’un avait osé me faire un coup pareil, filmer une série basée sur mes livres, puis devancer ce que je comptais écrire, je me demanderais aussi s'il y a encore un intérêt à écrire la suite. [...] Adapter ce qui n’existe pas encore, extrapoler ainsi ? C’est tout simplement indécent. »

Andrzej Sapkowski, pas le plus grand fan des adaptations

Interrogé sur les adaptations de ses romans, notamment sur l'anime Nightmare of the Wolf produit par Netflix, qui met en scène le massacre de Kaer Morhen, Andrzej Sapkowski a répondu avec son habituelle franchise : « Je n’ai pas vu cette série. Désolé. C’est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise ? Un film suit ses propres règles, et Netflix en a encore davantage. Mais bon… Est-ce qu’on va vraiment se disputer pour savoir quelle version est meilleure ? Tant mieux, on ne va pas. Parce que, par exemple, moi je sais [quelle version est meilleure]. »

Concernant les autres productions de Netflix, dont la série The Witcher avec Henry Cavill, l’auteur préfère rester discret : « Mon nom apparaît au générique de fin. Ce qui signifie que : si je dis quelque chose de positif, vous allez dire “Évidemment, la pie fait l'éloge de sa propre queue”. Et si je dis quelque chose de négatif, vous allez dire “Idiot”. Donc je ne dirai rien. »

L'auteur reconnaît que toutes les adaptations ne le séduisent pas, mais il l'explique en partie par son manque d’affinité avec l’image en général : « Je l’ai déjà dit, je ne suis pas une personne visuelle. Ce que j’écris, je ne le vois pas. C’est la vérité. Pour moi, ce ne sont que des lettres. Rien de plus. Alors quand je vois les images, parfois ma mâchoire se décroche. Je n’avais aucune idée que ça pouvait ressembler à ça. »

Et de conclure sur le sujet : « Toutes les adaptations sont par essence visuelles. Il arrive donc qu’il y ait des désaccords qui se terminent souvent par une phrase courte : “Tu n’y connais rien en arts visuels.” Et je dois me taire, parce que c’est vrai, je n’y connais rien en arts visuels. »

"Si l’adaptation est mauvaise, on garde quand même l’argent"

L’auteur polonais a également partagé une anecdote sur le sujet, en évoquant sa conversation avec l’écrivain Harry Harrison, surtout connu pour ses oeuvres de science-fiction, aujourd’hui disparu : « Il me demande si j’ai vu le film Soleil Vert. Je lui dis que oui. Et il me dit : “Tu sais que c’est tiré de mon roman Make Room! Make Room! ?” Je lui dis que je le sais, car j’ai aussi lu le roman. “Ah,” il répond, “alors qu’as-tu pensé du film ?” Je lui dis que c’est une daube totale. Et lui de répondre : “Ouais, moi aussi je trouve que c’est une daube totale.” Et je lui dis : “Harry, tu as rendu l’argent ?” “Non.” “Eh bien alors, chut.” Voilà comment ça se passe, malheureusement. »

Et de conclure, moqueur : « Donc Martin n’écrit toujours pas, sans doute parce qu’il a été vexé qu’on filme la suite de Game of Thrones. Mais je parierais qu’il n’a pas rendu l’argent, connaissant la vie. Moi non plus, je ne l’aurais pas rendu. »

Pendant ce temps, la franchise The Witcher poursuit son développement tous azimuts. La saison 4 de la série Netflix est actuellement en post-production et sa sortie est prévue pour 2025. Quant au jeu vidéo The Witcher 4, développé par CD Projekt Red, sa production est entrée dans une phase active.

Crédits image : Niccolò Caranti - Own work, CC BY-SA 4.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com