Leviathan : l’anime Netflix a enfin sa date de sortie officielle

Inspirée de la trilogie publiée entre 2010 et 2012, vendue à plus de 15.000 exemplaires en France d'après Edistat, l’intrigue nous transporte dans une Europe alternative de 1914, au bord de la Première Guerre mondiale. Deux camps s’opposent : les Clankers, maîtres des machines mécaniques, et les Darwinistes, qui manipulent des créatures bio-ingéniérées.

C’est dans ce contexte que se croisent le prince Aleksandar, héritier en fuite, et Deryn, jeune fille déguisée en garçon, à bord du Leviathan, un dirigeable vivant rappelant une gigantesque baleine volante. Leur rencontre pourrait bouleverser le cours de l’histoire.

L’adaptation bénéficie d’une équipe expérimentée. Outre le studio Orange, le projet réunit Qubiq Pictures (Eden), les producteurs Justin Leach et Taiki Sakurai (Cyberpunk: Edgerunners), ainsi que Joe Hisaishi, figure incontournable de la musique de film, épaulé par Kazuma Jinnouchi et Nobuko Toda (Ghost in the Shell, Suzume). La bande-annonce, dévoilée en septembre 2024, offre un premier aperçu d’un univers mêlant steampunk et science-fiction.

Leviathan rejoint ainsi un catalogue d’animes en pleine expansion sur Netflix, aux côtés de My Oni Girl, Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos ou encore Tokyo Override du studio RiFF. Quant à l’œuvre originale, elle avait déjà conquis le public en décrochant en 2010 le prix Locus du meilleur roman jeunesse.

Les curieux peuvent découvrir la trilogie littéraire avant l’arrivée de la série cet été.

Crédits illustration : Netflix

Par Ewen Berton

