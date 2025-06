Du 21 janvier au 16 décembre 2023, Marc Roger a parcouru quelque 5000 km, longeant le littoral atlantique. ActuaLitté l’avait accompagné dans ses pérégrination, à travers un journal de bord où il partageait ses ressentis, ses rencontres, son aventure. Au plus près du voyage, c’est désormais dans un livre qu’il reprend la plume.

Le Sentiment du littoral est le journal d’un cheminement à la fois géographique et intérieur : en 2023, Marc Roger, lecteur public emblématique, traverse la France à pied, longeant la côte entre Bray‑Dunes et Hendaye. Pendant 555 communes, sur 5 000 km et au rythme de 120 lectures publiques, il entremêle en marche récits, lectures à voix haute et observations sensibles de la côte.

Cette marche littéraire fait écho à une quête du sensible : sous ses pas, le rivage révèle ses paysages à couper le souffle, ses pollutions parfois insoutenables, et ses fragments d’histoire – migrations, conflits, mémoire collective – que l’auteur capte et restitue avec une grande justesse. Marc Roger fait du littoral un territoire mental, un lieu liminaire où le lecteur se perd et se retrouve.

Son écriture suit la cadence des pas : sobre, organique, capable de s’arrêter pour écouter le ressac, le souffle du vent, les lectures improvisées. Il lit aux migrants invisibles de Calais comme aux lycéens, aux enfants, aux prisonniers, et à la nature même, instaurant un dialogue universel et poétique.

Ce texte n’est ni un récit de voyage classique, ni un essai militant : c’est une errance poétique et documentée, une méditation sur la fragilité et la puissance du bord de mer. Le littoral, avec ses phares, ses dunes et ses villes grises, devient le miroir d’une société en reflux. Citant Paul Watson, ramassant des déchets, l’auteur questionne notre rapport à l’environnement et au vivant.

Sur un ton feutré mais engagé, Marc Roger parvient à conjuguer la beauté des paysages et l’urgence écologique. Lire Le Sentiment du littoral — c’est accepter une pause, reprendre souffle, sentir « le feu d’un phare » éclairer un rêve intermittent.

DOSSIER - Lecture et Littoral : une année de lectures à travers 5000 km de rencontres