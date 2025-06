Record de participation pour les Rencontres SCELF de l’Audiovisuel 2025

Cette édition 2025 marque un nouveau record de participation, avec plus de 650 rendez-vous entre éditeurs et producteurs, confirmant le succès des initiatives portées par la SCELF pour valoriser les œuvres littéraires auprès des professionnels du cinéma, de la télévision et des plateformes.

Un marché en plein essor, reflet de la vitalité éditoriale française, avec cette année :

129 éditeurs représentés,

105 producteurs participants,

300 œuvres proposées à l’adaptation, récentes ou à paraître.

La richesse et la diversité des catalogues francophones ont séduit aussi bien des producteurs indépendants que des acteurs majeurs du streaming. En tout, 654 rendez-vous en format B2B ont rythmé la journée, offrant des opportunités concrètes de collaboration dans un cadre privilégié.

À LIRE — Les adaptations de livres dans l'audiovisuel français : film conducteur

La SCELF poursuit son action en faveur de l’adaptation, fidèle à ses missions : répartir, former et promouvoir. Forte de ses 397 membres éditeurs, elle pilote notamment Shoot the Book !, devenu le programme de référence pour l’adaptation littéraire, en France et à l’international.

Tout au long de l’année, la SCELF organise par ailleurs plus de 17 événements professionnels, permettant aux éditeurs de présenter leurs catalogues aux producteurs du monde entier, dans le cadre des plus grands festivals : Festival de Cannes, Séries Mania, MIA Market à Rome ou encore TCCF à Taipei. La plateforme numérique Shoot the Book ! complète ce dispositif en facilitant les rencontres et les échanges entre les univers du livre et de l’écran.

Crédits image : SCELF

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com