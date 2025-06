Philippe Collin récompensé par le 14e Prix Littéraire Domitys

Créé en 2011, le Prix Littéraire Domitys réunit chaque année des résidents, des seniors du voisinage et des collaborateurs autour d’une sélection d’ouvrages. Au cours des derniers mois, les participants ont lu et échangé sur cinq livres avant de voter pour celui de Philippe Collin.

Selon des données communiquées par Domitys, 53 % des seniors déclarent lire au moins une fois par semaine et plus d’un tiers affirme lire plus de 20 livres par an. Le Prix Littéraire DOMITYS s’inscrit dans les activités proposées aux résidents, qui incluent notamment des clubs de lecture. Le groupe a indiqué que la prochaine édition du Prix Littéraire est en préparation.

Le Barman du Ritz retrace l’histoire de Frank Meier, barman d’origine autrichienne qui a exercé au Ritz à Paris durant l’Occupation. Le roman évoque son parcours, sa judéité qu’il dissimule, et ses relations avec les différents acteurs présents dans l’établissement : nazis, résistants et personnalités publiques.

Des ondes à la page

Philippe Collin est journaliste, producteur de radio et auteur. Titulaire d’une maîtrise d’histoire contemporaine portant sur l’épuration des collaborateurs à la Libération, il a étudié à l’Université de Bretagne occidentale à Brest. Il débute sur France Inter en 1999 comme chroniqueur dans l’émission À toute allure, puis dans Charivari entre 2004 et 2006. Il anime ensuite plusieurs programmes sur la même antenne, dont Comme un ouragan en 2005 et Panique au Mangin Palace de 2005 à 2010.

Depuis 2015, il présente chaque semaine L'Œil du tigre, émission consacrée au sport et à la culture sur France Inter. Il s’intéresse également aux projets audiovisuels : en 2016, il co-réalise avec Clément Léotard Kinoscope, un film en réalité virtuelle retraçant l’histoire du cinéma pour La Cinémathèque française.

Parallèlement, il intervient ponctuellement à la télévision, notamment sur Canal+ et Arte. En tant qu’auteur, il signe en 2018 la bande dessinée Le voyage de Marcel Grob, réalisée avec Sébastien Goethals et inspirée du parcours de son grand-oncle enrôlé de force dans la Wehrmacht. En 2020, le duo publie La Patrie des frères Werner.

L'année dernière, le lauréat était Gilles Marchand pour Le Soldat désaccordé.

