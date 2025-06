Bob Dylan dévoile ses dessins dans un livre

Le livre rassemblera près de 100 dessins en noir et blanc, accompagnés de courts textes signés par les écrivains Lucy Sante et Jackie Hamilton, ainsi que par le producteur Eddie Gorodetsky, collaborateur de longue date de Dylan, notamment sur son émission de radio et son livre Philosophie de la chanson moderne, paru en 2022 chez Fayard (trad. Jean-Luc Piningre).

Les dessins dépeignent des objets et des scènes du quotidien : un rouleau de ruban adhésif, un chanteur de karaoké, des patineurs à roulettes, une armure, un pont suspendu. « Ces œuvres dégagent une forme de mélancolie assez belle, mais elles ne sont pas dénuées d’espoir ni d’humour », souligne Sean Manning, éditeur chez Simon & Schuster.

Couverture de Point Blank, Simon & Schuster

Le prix Nobel de littérature 2016 dessine depuis de longues décennies. Dès 1973, il publie le livre Writings and Drawings, qui, comme son nom l'indique, est une collection de ses paroles et dessins. Depuis, il a exposé dans de nombreuses galeries et musées à travers le monde, de New York à Londres, en passant par Shanghai et même en Provence, en France.

Une exposition consacrée à ses œuvres est d’ailleurs en cours à la Halcyon Gallery de Londres jusqu’au 6 juillet. Elle porte également le titre Point Blank et présente des peintures inspirées des dessins du livre à paraître.

À l'occasion de cette sortie, Simon & Schuster publiera aussi une nouvelle version audio (en anglais, donc), intégrale et réenregistrée, des Chroniques, les mémoires de Dylan parues en 2005 chez Fayard (trad. Jean-Luc Piningre). L’acteur Sean Penn, déjà narrateur de la première version, prête de nouveau sa voix à cette lecture, qui durera cette fois dix heures, soit le double de la précédente.

Les admirateurs de l’artiste attendent toujours la suite de ses mémoires, mais aucune date de publication n’a encore été annoncée.

