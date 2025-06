Salon du livre d'Hossegor 2025 : une 27e édition pour l'Histoire

Les visiteurs pourront découvrir sur place onze maisons d’édition, parmi lesquelles plusieurs structures locales, comme Passiflore et la Société de Borda, toutes deux basées à Dax. Deux librairies partenaires seront également présentes : Le Vent Délire, installé à Capbreton, et Arabesque, librairie indépendante de Soorts-Hossegor. Au total, près de soixante auteurs et autrices sont attendus pour des séances de dédicaces réparties sur l’ensemble du week-end.

Cette 27ᵉ édition du Salon du Livre de Soorts-Hossegor, placée sous le commissariat de Patrice Biancone, s’inscrira dans la continuité de son ancrage autour de l’Histoire, qu’elle soit passée ou contemporaine. Des sujets d’actualité y seront abordés, parmi lesquels les tensions internationales et les bouleversements politiques récents.

L’historien Farid Ameur, récompensé cette année par le Prix de la biographie pour son ouvrage Lincoln, publié chez Fayard, reviendra sur l’héritage du président américain et les fractures politiques des États-Unis. La journaliste Laurence Haïm partagera quant à elle son regard sur l’Amérique de Trump, qu’elle suit depuis plusieurs années au cœur des institutions de Washington.

Il sera aussi question de l'histoire politique française, évidemment. Avec la journaliste et autrice Michèle Cotta, par exemple. Elle présentera Les derniers grands (Plon), qui prend pour point de départ l'élection de François Mittérand en 1981 et raconte les coulisses des plus hautes institutions françaises jusqu'à la fin des cohabitations en 2002. Et l'historien Jean-Numa Ducange parlera de Jean Jaurès, à qui il a consacré son dernier ouvrage.

L’Europe et ses défis géopolitiques seront également au centre des discussions avec Nicolas Rambert, spécialiste de l’histoire de la pensée russe et auteur de La conscience de Staline : Kojève et la philosophie russe (Gallimard). Il évoquera notamment les influences idéologiques ayant façonné le pouvoir en Russie, d’Alexandre Kojève à Vladimir Poutine.

À ses côtés, Damien Castera témoignera de son expérience en Ukraine. Né à Bayonne, l’auteur a traversé le pays dès 2022 pour y acheminer du matériel médical, avant de s’engager auprès des soldats ukrainiens afin de documenter leur quotidien. De cette immersion est né son livre La liberté ne meurt jamais, publié chez Gallimard.

Enfin, les visiteurs retrouveront les animations habituelles qui ponctuent le salon : ateliers, initiations au manga, et remise des prix littéraires, parmi lesquels le Prix de la biographie, qui a donc consacré le Lincoln de Farid Ameur, le Prix des lycéens de la bande dessinée historique, remis cette année à Guy Delisle pour Pour une fraction de seconde : La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge (Delcourt) et le Prix du concours de nouvelles, que remporte Hélène Joseph.

