Chats de race : plongée dans les coulisses du LOOF, gardien du pedigree félin

Compagnons des écrivains, stars de romans ou muses silencieuses, les chats peuplent l’imaginaire littéraire autant que nos foyers. Et dans l’univers feutré des passionnés de chats, le sigle LOOF résonne comme une référence. Pour le grand public, il reste encore confidentiel. Pourtant, derrière ces quatre lettres se cache l’organisme officiel qui régit en France les pedigrees des chats de race. Un acteur discret, mais central, dont les missions dépassent la simple gestion administrative.

À l’occasion du Festival des Chats, événement grand public organisé en juin à Paris, le LOOF sort de l’ombre. Son directeur général, Cyril Brunshwig, rappelle que la préservation des races félines ne relève pas uniquement d’une passion d’initiés. C’est aussi un travail de traçabilité, de sélection raisonnée et de responsabilité collective.

« Nous avons choisi d’être partenaires du Festival des Chats parce que cet événement célèbre tous les félins, qu’ils soient de race ou de maison », explique-t-il d’entrée de jeu. « Il n’est pas question d’opposer les chats de gouttière aux chats de race. Peu importe la sémantique. Ce qui compte, c’est le respect de chaque animal et le fait que tous puissent trouver un foyer ». Un positionnement assumé, qui tranche avec les débats parfois caricaturaux sur les réseaux sociaux.

Des chiffres qui remettent les idées en place

Le marché du chat en France dépasse de loin la niche des éleveurs spécialisés. Avec 16,5 millions de félins recensés dans l’Hexagone, les chats de race ne représentent que 4 à 5 % de la population, soit environ 700 000 à 800 000 individus. Chaque année, près de 60 000 naissances de chats de race sont enregistrées par le LOOF. Le chiffre peut sembler modeste. Il témoigne surtout d’un travail de fond, entre sélection généalogique, encadrement des éleveurs et contrôle des lignées.

« Notre métier, c’est la donnée », résume Cyril Brunshwig. Derrière cette formule, une véritable mission d’archiviste : le LOOF gère le Livre Officiel des Origines Félines, un registre qui consigne scrupuleusement les arbres généalogiques des chats de race nés en France. Certaines lignées prestigieuses s’étendent sur plusieurs générations. Les pedigrees validés garantissent non seulement les origines de l’animal, mais aussi la conformité aux standards établis.

Le public plébiscite certaines races, à commencer par le Maine Coon, star incontestée avec 30 à 40 % des naissances. Ce grand chat à l’allure sauvage, connu pour son gabarit imposant et son tempérament sociable, séduit autant les familles que les amateurs éclairés. Viennent ensuite des races comme le Ragdoll, dont la douceur légendaire s’affiche jusque dans les bras de célébrités comme Taylor Swift, ou le Sacré de Birmanie et le Bengal, prisés pour leur élégance et leur pelage singulier.

Garanties et traçabilité, un rempart face aux dérives

Dans un secteur en plein essor, les contrefaçons existent. Fausse annonce, faux pedigree, arnaques en ligne : les dérives se multiplient. Le LOOF le constate au quotidien. « C’est malheureusement le lot de tous les secteurs qui suscitent l’engouement », note Cyril Brunshwig. Le LOOF travaille étroitement avec le ministère de l’Agriculture et l’ICAD pour établir une liste officielle des éleveurs. Un QR code figure désormais sur les pedigrees authentiques, permettant aux acquéreurs de vérifier en un clic la traçabilité de l’animal.

Le phénomène touche surtout les plateformes de petites annonces comme Leboncoin ou Facebook, où les garanties sont souvent absentes. « Nous rappelons que sans pedigree LOOF, il n’y a aucune validation officielle de la race », insiste le directeur général. « Cela protège non seulement les futurs propriétaires, mais aussi les chats eux-mêmes, en évitant les dérives liées à une reproduction non encadrée ».

Former, encadrer, accompagner

Contrairement aux idées reçues, le LOOF ne labellise pas les éleveurs, mais leurs portées. La nuance est importante. Pour obtenir des chatons de race enregistrés, les éleveurs doivent suivre un parcours précis. La formation ACACED (Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques) encadrée par l’État en fait partie (Ndlr : elle n’est pas nécessairement obligatoire : pour une seule portée par an il y a dérogation). Elle couvre des thématiques variées, allant des connaissances comportementales à la gestion sanitaire.

Chaque année, 40 % des éleveurs enregistrés sont de nouveaux venus. Certains n’ont vocation à réaliser qu’une seule portée. D’autres s’installent durablement dans la profession. « Il y a une vraie demande, mais aussi un besoin d’encadrement », rappelle Cyril Brunshwig. Un travail pédagogique indispensable pour éviter les dérives et garantir le sérieux des élevages.

Un engagement qui dépasse les pedigrees

Le LOOF n’a pas vocation à gérer les abandons de chats. Le phénomène le touche pourtant de près. « Nous sommes toujours peinés de voir des chats sans foyer », confie Cyril Brunshwig. C’est aussi pour cette raison que l’organisme s’associe au Festival des Chats et à l’association YouCare. L’occasion de rappeler que chaque chat mérite une famille, qu’il soit de race ou non.

Au-delà des chiffres, le marché du chat n’échappe pas aux fluctuations. La pandémie de Covid-19 a entraîné une hausse spectaculaire des demandes d’adoption, jusqu’à 15 % certaines années. Une tendance qui s’est stabilisée depuis, mais qui a impacté les prix et renforcé la vigilance nécessaire.

Concilier passion et responsabilité

Le LOOF agit en coulisses, loin des projecteurs, pour garantir la pérennité des races félines et préserver un équilibre fragile entre passion, sélection et éthique. Ce travail de longue haleine passe par la promotion des races, la sensibilisation du public, mais aussi le soutien à la recherche. Des partenariats avec des écoles vétérinaires et des projets scientifiques sont régulièrement financés pour améliorer la santé des chats.

À travers son implication dans des événements comme le Festival des Chats, le LOOF entend rappeler que la diversité féline se nourrit à la fois de passion, de rigueur et de respect. « Il n’y a rien de mieux que de montrer notre volonté d’être participants à ce type de fête », conclut Cyril Brunshwig. « Pour nous, c’est aussi soutenir une cause essentielle : que chaque chat, quelle que soit son origine, trouve sa place ».

Le LOOF en bref

Le Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) constitue l’organisme français de référence pour l’enregistrement des chats de race. Placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, il assure la gestion du registre des pedigrees, valide les standards des différentes races félines reconnues en France, et agrée les expositions félines officielles.

Le LOOF forme et accrédite les juges félins, encadre les éleveurs via la délivrance d’un certificat de capacité et propose des formations réglementaires. Il participe à la lutte contre les fraudes en renforçant la traçabilité des animaux : les acquéreurs peuvent ainsi vérifier sur le site du LOOF si un chat est inscrit au Livre grâce à son identification.

L’organisme publie chaque année des statistiques détaillées sur les naissances et l’évolution des races félines en France. Il soutient par ailleurs des projets scientifiques dédiés à la santé des chats et s’engage dans des actions de sensibilisation auprès du grand public. Sa mission : préserver la diversité des races félines et garantir le sérieux de la filière, au service du bien-être des chats.

Crédits photo : Cyril Brunshwig - LOOF

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com