Le CSPLA s’attaque au flou juridique des œuvres créées par IA

Qu'est-ce qu'une œuvre à l'ère de l'IA ? C'est la question centrale posée par cette mission. Lorsque l'IA se substitue, en partie ou totalement, à l'humain dans l'acte de création, « se pose en effet la question du statut juridique de l’extrant », autrement dit du contenu généré par la machine.

Si le droit d’auteur peut protéger les œuvres issues de ce processus, encore faut-il que les critères juridiques classiques soient remplis. « L'œuvre de l'esprit étant une création de forme originale, il importe de vérifier si et comment, la personne qui utilise l'IA a pu exprimer sa personnalité dans la création », résume le CSPLA.

Un cadre juridique spécifique pour les contenus générés par l'IA

Cette réflexion doit s'inscrire dans la continuité du rapport qu'Alexandra Bensamoun avait déjà présenté au Conseil supérieur en 2019 sur les enjeux juridiques et économiques de l'IA dans les secteurs culturels. Cette fois, l'objectif est plus ciblé : « Réinterroger la lecture des critères tenant aux conditions d’accès à la protection », en analysant les jurisprudences françaises et européennes, ainsi que les approches développées à l'international, notamment aux États-Unis, où le Copyright Office a publié début 2025 la deuxième partie de son étude sur IA et droit d'auteur.

Il y confirme que les créations issues de l’IA ne peuvent être protégées que si un humain y apporte des choix créatifs significatifs. La simple utilisation de prompts ne suffit pas. L’IA peut toutefois être utilisée comme outil dans le processus de création sans remettre en cause la protection. Aucune modification de la loi n’est jugée nécessaire. Un troisième volet du rapport portera sur l'entraînement des IA avec des œuvres protégées.

La première partie du rapport, publiée en juillet 2024, portait sur les « répliques numériques », c'est-à-dire les représentations réalistes mais fausses d'une personne, créées par des outils numériques. Elle recommandait l'adoption d'une législation fédérale spécifique pour lutter contre ces usages non autorisés, considérés comme une menace directe pour le droit à l'image et la protection de la personnalité.

La mission étudiera également l'opportunité d'introduire « un régime d’appropriation privative spécifique » pour les contenus synthétiques, afin d'encadrer leur usage sans fragiliser les principes fondamentaux du droit d'auteur. Dit autrement, la mission se penchera sur l'idée de créer un cadre juridique spécifique pour les contenus générés par l'IA, afin de mieux encadrer leur utilisation sans affaiblir la protection des œuvres créées par les humains.

Autre chantier sensible : la concurrence croissante entre contenus générés par IA et créations humaines. Le CSPLA souhaite explorer les outils juridiques existants pour prévenir les effets négatifs de cette compétition, qu'il s'agisse d'actions en contrefaçon, en concurrence déloyale ou pour parasitisme.

Pour mener à bien cette mission, Alexandra Bensamoun sera assistée de Lionel Ferreira, maître des requêtes au Conseil d'État, et pourra s'appuyer sur les directions du ministère de la Culture. Des auditions de professionnels, juristes et représentants du secteur sont prévues. L'ensemble des travaux devrait aboutir d'ici à juin 2026, dans un contexte où la Commission européenne, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et plusieurs États réfléchissent eux aussi à l'encadrement juridique de l'IA dans la création.

Préserver l’équilibre création-innovation ?

Deux précédents rapports commandés par le CSPLA - l’un juridique, rédigé, là-encore, par Alexandra Bensamoun, l’autre économique, signé par Joëlle Farchy - ont été publiés en mai 2025. Celui mené par la première met en évidence les lacunes du droit actuel. En Europe, l’exception dite de « fouille de textes et de données » (text and data mining) permet aux IA d’exploiter des contenus à des fins d’apprentissage, sous certaines conditions, mais les moyens concrets de contrôle et de transparence font défaut. Aux États-Unis, le principe du « fair use » favorise également l’utilisation massive d’œuvres sans autorisation explicite.

Dans les faits, les titulaires de droits - auteurs, éditeurs, producteurs, journalistes, etc. - peinent à obtenir des informations sur les contenus utilisés par les IA, selon l'étude. Le rapport prône ainsi un rééquilibrage en faveur des créateurs, sans pour autant freiner le développement technologique. Il privilégie la construction d’un marché de licences transparent et efficace, permettant aux IA d’accéder légalement aux contenus culturels, tout en garantissant une juste rémunération aux auteurs.

Pour ce faire, plusieurs leviers sont recommandés :

Préserver le consentement des créateurs, en favorisant des accords individuels ou collectifs avec les IA, plutôt qu'en élargissant les exceptions au droit d’auteur.

Renforcer les moyens juridiques à disposition des ayants droit : création d’un médiateur de l’IA, mise en place d’une présomption d’utilisation en cas d'indices sérieux, mécanismes d'injonction obligeant les IA à dévoiler les contenus utilisés.

Faciliter l'accès aux contenus sous licence, via des bases de données organisées et la mobilisation d’intermédiaires techniques.

Veiller à limiter les risques concurrentiels, notamment les abus de position dominante des grands acteurs technologiques.

Le rapport défend une approche pragmatique, fondée sur la négociation et le respect du droit d’auteur, seule voie permettant à la fois de préserver les intérêts des créateurs, de garantir la diversité culturelle, et de soutenir un développement responsable des technologies d'IA. Des conclusions saluées et « largement » partagées par la Scam.

Le rapport économique de Joëlle Farchy met de son côté en garde contre les menaces que font peser les IA génératives sur l'équilibre économique de la création. En exploitant des contenus culturels protégés sans rémunération équitable, elles favorisent l'émergence de contenus synthétiques bon marché, au détriment des créations humaines. Les secteurs comme la traduction, l'illustration, le doublage ou encore le journalisme sont particulièrement fragilisés.

Paradoxalement, cette situation menace aussi la qualité des IA elles-mêmes : privées d'œuvres originales, elles risquent de s'appauvrir et de se dégrader. Face à cela, le rapport identifie plusieurs pistes : des accords volontaires entre créateurs et développeurs d'IA, bien que réservés aux grands acteurs ; des mécanismes juridiques obligatoires, à la fois plus équitables et plus rigides ; enfin, la création d'une place de marché européenne des données culturelles, pour organiser un accès rémunéré et encadré aux contenus, garantissant diversité et souveraineté.

Le gouvernement a par ailleurs lancé fin avril un cycle de concertation entre acteurs de l’IA et ayants droit culturels pour encadrer l’usage des œuvres dans l'entraînement des IA, avec l’objectif d’établir des accords de licence « encadrés, transparents et rémunérés ».

