Cybersécurité : les livres qu’il faut lire pour faire face à des risques multiples

En 2023, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) recensait plus de 1 100 signalements d’incidents graves. Le rapport annuel faisait état d’une recrudescence des attaques par rançongiciels, ciblant aussi bien les hôpitaux que les collectivités territoriales. En parallèle, la CNIL a reçu plus de 6 000 notifications de violations de données personnelles. Dans ce paysage mouvant, la littérature spécialisée prend une importance croissante.

La cybersécurité intègre désormais les discussions stratégiques des états et des entreprises. Elle concerne autant les systèmes critiques que les usages du quotidien : messageries, applications, objets connectés, plateformes de télétravail. La sophistication des attaques s'accompagne d'une complexification des défenses. Former, sensibiliser, documenter devient un enjeu central.

Le cyberespace n’obéit pas aux mêmes logiques que les territoires physiques. Les menaces, souvent invisibles, rapides, transfrontalières, nécessitent des compétences multiples. La littérature technique se mélange alors à des approches plus globales, où les dimensions éthiques, juridiques, politiques s'entrelacent. Si, pour se protéger efficacement, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement des espaces virtuels, des outils sécurités comme ceux de VPNLY sont souvent nécessaires afin d'éviter de prendre des risques importants lors de la navigation en ligne.

Pour accompagner cette complexité, plusieurs ouvrages proposent des clés de compréhension. Certains adoptent une approche pédagogique destinée au grand public, d'autres ciblent des profils techniques ou des décideurs. Tour d’horizon de quatre titres qui comptent.



La cybersécurité Pour les Nuls – Joseph Steinberg (400 pages, Éditions Pour les Nuls, 2020, 24,95 €)

Joseph Steinberg, expert américain reconnu dans le domaine de la sécurité numérique, signe ici un guide accessible qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. L’ouvrage, publié en 2020 aux Éditions Pour les Nuls, propose une introduction très structurée aux principales notions de cybersécurité : protection des données, menaces les plus courantes, bonnes pratiques, enjeux actuels.

Conçu dans la tradition de la collection, le livre alterne explications techniques, mises en situation concrètes et conseils pratiques. Joseph Steinberg adopte un ton didactique, sans jargon inutile, pour sensibiliser aux gestes quotidiens qui renforcent la sécurité : gestion des mots de passe, vigilance face aux mails suspects, paramétrage des réseaux Wi-Fi.

La force de cet ouvrage réside dans sa capacité à vulgariser des notions complexes sans les appauvrir. Il aborde également des thèmes plus larges, comme la cyberdéfense nationale ou les stratégies de cybercriminalité internationale. Une première lecture recommandée pour quiconque cherche à comprendre les bases d'un univers en pleine expansion.

Recommandé par plusieurs instituts de formation aux outils numériques, La cybersécurité Pour les Nuls s’inscrit comme une porte d’entrée sérieuse et engageante dans le monde de la protection informatique.

Sécurité informatique - Ethical Hacking – Jacques Beirnaert-Huvelle, Rémi Dubourgnoux, Joffrey Clarhaut, Franck Ebel (970 pages, Éditions ENI, 2022, 54 €)

Publié par les Éditions ENI en 2022, cet ouvrage collectif constitue une référence incontournable pour les professionnels et les étudiants en sécurité informatique. Jacques Beirnaert-Huvelle, Rémi Dubourgnoux, Joffrey Clarhaut et Franck Ebel, tous engagés dans la formation ou le conseil en cybersécurité, abordent la discipline sous l’angle de l’ethical hacking, c’est-à-dire l’analyse des vulnérabilités par la reproduction des attaques.

Le livre, fort de ses 970 pages, adopte une approche très technique. Il couvre un large spectre : architecture des systèmes, tests d’intrusion, sécurisation des réseaux, audit de code, analyse forensique. Chaque chapitre propose des exercices, des exemples de scripts, des cas concrets issus de situations réelles.

Loin d’une simple compilation théorique, l’ouvrage propose une véritable mise en situation. Il se prête aussi bien à l’autoformation qu’à l’accompagnement de parcours universitaires ou de certifications spécialisées (CEH, OSCP). Sa pédagogie rigoureuse et sa densité en font un outil de référence durable.

Apprécié pour son niveau d’exigence et sa clarté, Sécurité informatique - Ethical Hacking s’adresse aux profils techniques engagés dans une démarche opérationnelle de sécurisation. Dans ce cadre, pour se protéger contre les menaces qui existent, il est essentiel de mettre en place des mesures de sécurité robustes, notamment l'utilisation de solutions de protection telles que VPN, qui peut aider à sécuriser les accès aux réseaux sensibles.

Cybersécurité : Sécurisation des systèmes informatiques – Charles Brooks, Christopher Grow, Philip Craig, Donald Short, trad. Anne-Sophie Vilret et Philippe Van Goethem (712 pages, Éditions De Boeck Sup, 2021, 59 €)

Publié en 2021 aux Éditions De Boeck Sup, cet ouvrage collectif de référence offre une approche systématique de la cybersécurité en contexte professionnel. Charles Brooks, Christopher Grow, Philip Craig et Donald Short, tous issus du secteur américain de la sécurité des systèmes, proposent une vision globale et méthodique de la protection des infrastructures informatiques.

L'ouvrage aborde aussi bien les aspects techniques (réseaux, protocoles, cryptographie) que les dimensions stratégiques : gestion des risques, conformité réglementaire, gouvernance de la sécurité. Chaque thème fait l'objet d'une présentation structurée, assortie d'encadrés, de schémas explicatifs et de cas pratiques.

La traduction, assurée par Anne-Sophie Vilret et Philippe Van Goethem, restitue fidèlement l'esprit de l'édition originale. Le livre s'adresse à un public professionnel : DSI, responsables de la sécurité, consultants, mais peut aussi être utile aux étudiants en informatique avancée.

En raison de son ampleur thématique et de la qualité de sa documentation, Cybersécurité : Sécurisation des systèmes informatiques s'impose comme un manuel de référence dans les cursus supérieurs.



Cybersécurité - 7e éd. : Analyser les risques, mettre en oeuvre les solutions – Solange Ghernaouti (384 pages, Éditions Dunod, 2022, 39 €)

Professeure à l’Université de Lausanne, spécialiste reconnue de la cybersécurité et des cyberconflits, Solange Ghernaouti propose un ouvrage synthétique et analytique, publié chez Dunod dans sa 7e édition en 2022. Ce livre se distingue par sa capacité à articuler les dimensions techniques, stratégiques et sociétales des risques numériques.

Plutôt que de se focaliser sur les outils ou les menaces, Solange Ghernaouti invite à une réflexion sur les logiques systémiques de la sécurité : analyse de risques, modélisation, politiques publiques, éthique des usages. L’ouvrage prend appui sur des exemples concrets, sans perdre de vue la cohérence globale de l’écosystème numérique. Il faut dire qu'aujourd'hui, plus aucun particulier ni aucune société n'est à l'abri d'une attaque, et les éditeurs sont aussi vulnérables.

Adopté dans plusieurs formations universitaires, le livre de Solange Ghernaouti s’adresse aussi bien aux décideurs qu’aux responsables de projets. Son approche interdisciplinaire en fait un outil d’acculturation puissant pour appréhender les enjeux contemporains. En croisant expertise technique et réflexion de fond, cet ouvrage s’inscrit dans une volonté d’éclairer les mutations profondes de notre environnement numérique.

Chacun de ces livres apporte une perspective utile sur un domaine en constante évolution. Qu’il s’agisse d’apprendre les gestes de base, de développer des compétences techniques ou de comprendre les enjeux géopolitiques et éthiques du cyberespace, la littérature de cybersécurité constitue une ressource indispensable. Lire pour se préparer : un principe plus actuel que jamais.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com