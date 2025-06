GrandPalaisRmnÉditions muscle son catalogue jeunesse

GrandPalaisRmnÉditions donne un nouvel élan à son catalogue jeunesse dès ce mois de juin 2025. Ce renforcement éditorial s’accompagne d’un programme événementiel dense, en lien avec la réouverture très attendue du Grand Palais et l’inauguration du Palais des Enfants, un espace entièrement dédié aux familles et à la jeunesse, au sein nouveau Grand Palais

« La réouverture du Grand Palais était un moment attendu et symbolique. C’est aussi l’occasion idéale pour renforcer notre programme jeunesse, à la hauteur de nos ambitions », nous explique Sophie Laporte, directrice des éditions et des ateliers d’art GrandPalaisRmn, et d'ajouter : « Le chantier était déjà en cours, mais nous avons voulu lui donner un coup d’accélérateur. Le moment est venu de proposer une offre encore plus solide et ambitieuse pour les enfants et les familles. »

« Pourquoi t’es connu ? » : rendre l’art accessible

Dans cette dynamique, GrandPalaisRmnÉditions lance la collection Pourquoi t’es connu ?, pensée pour rendre l’art accessible aux jeunes publics. Imaginée par l’auteur et chroniqueur Vincent Brocvielle, cette série invite les enfants dès 6 ans et leurs familles à découvrir, de manière intime et ludique, le parcours des grands artistes et la naissance de leur vocation.

Les premiers titres sont consacrés à Matisse, Cézanne, Arcimboldo et Niki de Saint Phalle. Vincent Brocvielle s’est appuyé sur un solide travail documentaire : la correspondance de Matisse, les mémoires de Niki de Saint Phalle ou encore le catalogue de l’exposition qui lui a été consacrée au Grand Palais en 2014.

Chaque ouvrage se présente à hauteur d’enfant, en adoptant la première personne et en retraçant les grandes étapes de la vie des artistes : leur environnement familial, leurs rencontres fondatrices, les moments décisifs. Dans l’album dédié à Cézanne, l’accent est par exemple mis sur son amitié avec Émile Zola. Une sélection d’œuvres est également commentée à travers des mots-clés simples et évocateurs : Plumes pour les dessins d’oiseaux rares d’Arcimboldo, Enceinte pour la création des premières Nanas de Niki de Saint Phalle.

La direction artistique des ouvrages est signée Frédérique Stietel. Elle associe des aplats de couleurs sobres et deux typographies complémentaires : Pachinko, sans empattements, pour le texte courant, et Blitz, cursive manuscrite, pour les titres et mots-clés.

Tirée du Matisse de Vincent Brocvielle.

Ce travail éditorial accompagne les grandes expositions du Grand Palais et de ses partenaires. Dès cet été, les enfants pourront prolonger leur découverte de l’univers exubérant de Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely et Pontus Hultén, grâce à des livres et ateliers conçus en écho à l’exposition présentée du 20 juin 2025 au 4 janvier 2026.

Le parcours se poursuit du côté d’Aix-en-Provence, avec l’exposition Cézanne au Jas de Bouffan, qui dialogue avec les publications jeunesse dédiées au peintre. L’imaginaire fantastique d’Arcimboldo, maître des portraits végétaux et animaux, se décline lui aussi en albums jeunesse.

« Arts & Sciences » : explorer le monde autrement

GrandPalaisRmnÉditions enrichit également sa collection Arts & Sciences, créée en 2021, qui explore les liens entre ces deux disciplines. Trois nouveaux titres paraissent en 2025, dont Transparence Surprenantes, conçu en écho à la première exposition du Palais des Enfants, inaugurée le 20 juin dernier et présentée jusqu'au 29 août 2027. « Il a pris un peu de retard - l’auteur s’est malencontreusement cassé la main - mais il arrivera dans les prochaines semaines », précise Sophie Laporte. Il est signé Jean-Baptiste de Panafieu et Léonard Dupond.

Le Cahier d’activités Transparence, déjà disponible, a été conçu en co-édition avec Universcience par Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier et Tomoë Sugiura. Destiné aux enfants dès 5 ans, il invite à explorer de façon ludique et créative les mystères de la transparence, en écho à l’exposition du Palais des Enfants.

Pensée pour les 2-10 ans, l'exposition immersive, de son côté, mêle art et science pour faire découvrir la transparence sous toutes ses formes : verre, lumière, eau, illusions d’optique. Œuvres contemporaines, dispositifs interactifs et manipulations jalonnent ce parcours sensoriel.

D’autres ouvrages de la collection sont déjà en librairie. Avec Les Animaux bizarres, Béatrice Fontanel et Julie Colombet plongent les jeunes lecteurs dans un bestiaire fascinant, entre créatures imaginaires et curiosités naturelles. Peur et mystère, signé par le même duo, invite à apprivoiser l’étrange, à travers récits captivants et illustrations intrigantes.

Extrait du Cahier d’activités Transparence.

Littérature jeunesse en fête au Grand Palais

À l’automne, GrandPalaisRmnÉditions célébrera, entre autres, les 70 ans de l’iconique Miffy, imaginé par le créateur néerlandais Dick Bruna, avec une initiation à l’art pour les tout-petits. Hervé Tullet sera également à l’honneur avec la parution de J’aime bien, prévue le 1er octobre en coédition avec Bayard Jeunesse, et une journée spéciale le 11 octobre.

Le Grand Palais participera au festival national Partir en Livre les 28 et 29 juin 2025, sur le thème Les animaux et nous. Le Livrodrome transformera le Salon Seine en parc d’attractions littéraires pour les 11-18 ans, avec quiz, livres sonores et tatouages littéraires.

Le samedi, Jul dédicacera sa version revisitée de La Belle et la Bête par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, à destination des jeunes lecteurs dès 10 ans. Le dimanche, les auteurs jeunesse Julie Colombet, Béatrice Fontanel, Marie Assenat, Marie Sellier, Pierre-Adrien Sollier et Clémence Simon rencontreront le public et animeront des ateliers créatifs autour de La grande fête de la jungle et En avant les histoires de l’art.

Au cœur du Palais des Enfants, le Salon Seine accueille à présent familles, classes et centres de loisirs dans un espace gratuit et convivial : bar à jeux, ludothèque de 70 jeux, coins lecture, mallettes pédagogiques. Tous les six mois, une fresque collective est proposée par un illustrateur. La librairie-boutique jeunesse prolonge l’expérience à la sortie de l’exposition. « Depuis la réouverture, le Grand Palais joue pleinement son rôle, conçu pour être transparent et spectaculaire. Sous la grande verrière, l’espace révèle toute son ampleur. C’est un lieu qui parle de lui-même, mais aussi un lieu qui inspire des livres. J’y tiens beaucoup », souligne Sophie Laporte.

« Articuler publications et événements fait partie intégrante de notre démarche », conclut-elle. « Didier Fusillier, président du GrandPalaisRmn, nous a encouragés à créer ce lien fort, pour rendre la culture plus accessible, donner des clés de compréhension et offrir à tous un accueil chaleureux. » Ce projet collectif, partagé avec les équipes du Grand Palais et les artistes, s’inscrit dans un même élan, selon cette dernière : celui de rendre l’art vivant, généreux et ouvert à tous.

GrandPalaisRmnÉditions prolonge les missions de la Réunion des musées nationaux, créée dans les années 1930 pour documenter et diffuser les connaissances liées aux collections muséales. Initialement tournée vers les publications scientifiques et les guides, la maison a élargi son catalogue aux ouvrages d’art destinés à un large public. À partir des années 1960, en parallèle du développement des grandes expositions, une nouvelle identité graphique se met en place. Dans les années 1980 et 1990, la production s’accroît et se diversifie, accompagnée de collaborations avec des partenaires publics et privés.

La fusion avec le Grand Palais en 2011 marque une évolution dans l’organisation, visant à renforcer le lien entre les publics et les différentes formes d’expression artistique. Aujourd’hui, le catalogue rassemble plus de 1200 références : catalogues d’expositions, guides, livres illustrés, ouvrages pour la jeunesse ou fac-similés. Le développement éditorial s’appuie sur des partenariats avec des musées, des institutions culturelles et des éditeurs en France et à l’international.

