Éditions MSH : Maria Vlachou nommée directrice

Docteure en archéologie grecque diplômée de l'École Pratique des Hautes Études (EPHE), Maria Vlachou a mené l’essentiel de son parcours dans l’édition scientifique et intellectuelle. Elle a collaboré aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux (RMN) et de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

En 2010, elle rejoint les Presses Universitaires de France (PUF) où elle prend en charge, à partir de 2013, le service des cessions de droits. Trois ans plus tard, elle est nommée directrice du service des droits étrangers, dérivés et audiovisuels au sein du groupe Humensis.

En 2019, Maria Vlachou intègre les éditions du Seuil pour diriger le service des droits étrangers, avec pour mission de structurer et d’harmoniser un historique de cessions couvrant 70 ans d’activité. Forte de 7000 cessions dans le domaine des sciences humaines et sociales à son actif, elle s’est également impliquée dans plusieurs initiatives interprofessionnelles : présidence de la commission extra-traduction SHS du Centre National du Livre (CNL) et organisation de tables rondes internationales portant sur la diffusion de la pensée française à l’étranger, les pratiques éditoriales dans les secteurs public et privé, ainsi que les enjeux liés à la traduction.

En 2022, elle devient éditrice d’acquisition. La même année, elle reprend la gestion du fonds Paul Virilio, initialement publié chez Galilée, et en 2024 celle du fonds Jacques Derrida. Sous sa direction, le fonds Virilio a donné lieu, en 2023, à la publication d’un volume intitulé La Fin du monde est un concept sans avenir, pensé comme un véritable bunker littéraire et critique. En 2024, à l’occasion du vingtième anniversaire de la disparition de Jacques Derrida, elle réédite Spectres de Marx. Elle est également à l’initiative de la publication du Manifeste afro-décolonial de Norman Ajari et du best-seller international Moins de Kohei Saito. Au Seuil, son poste est à présent occupé par Ariane Foubert-Guillon.

Créées en 1970, les Éditions de la MSH constituent l’expression éditoriale de la politique scientifique de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Leur catalogue, riche de plus de 1200 titres, propose une production originale en sciences humaines et sociales.

Portées par l’héritage intellectuel de figures majeures telles que Fernand Braudel, Edgar Morin ou Pierre Bourdieu, les Éditions de la MSH accompagnent les grandes transformations des savoirs. Elles développent une approche critique et transdisciplinaire, interrogent les mutations contemporaines et favorisent le dialogue international, en tissant des liens entre disciplines et en documentant les avancées scientifiques.

