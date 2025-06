Livre d’occasion : pour une concertation ouverte et juste sur l’économie du livre

Depuis plus d’un an maintenant, le livre d’occasion anime de nombreux débats au sein de la filière du livre, notamment à travers la volonté portée par le Syndicat National de l'Édition de mettre en place une taxe sur les livres d’occasion. Alors que plus de 20 % des livres fraîchement imprimés partent au pilon et que le temps de lecture chute en France (source CNL 2024), un collectif d’acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du livre alerte : la taxe envisagée sur l’occasion ne répond pas aux vrais défis de la filière. Ils appellent à une concertation ouverte via des états généraux du livre.

Il nous semble difficile aujourd’hui de traiter les sujets autour du livre d’occasion sans évoquer d’autres enjeux de la filière.

D’une part, la récente étude du Centre National du Livre qui alerte sur la très forte baisse du temps de lecture chez les Français au profit des écrans. Cette étude est particulièrement inquiétante pour la filière et devrait tous nous mobiliser.

D’autre part, à l’heure de la transition écologique, plus de 20% des livres fraîchement imprimés sont envoyés au pilon avant même d’avoir été lus une première fois. Que cela soit d’un point de vue écologique ou économique, c’est une aberration que nous ne pouvons plus ignorer.

Le livre d’occasion : Une part minime du marché du livre sur laquelle ne peut reposer seule la juste rémunération des auteurs

Il est important de rappeler que le droit d’auteur est payé par le lecteur au moment de l’achat du livre neuf et ne peut donc être perçu une seconde fois. Pour autant la juste rémunération des auteurs est évidemment un sujet important pour l’ensemble de la filière.

Si celle-ci n’est aujourd’hui pas suffisante pour permettre à une grande partie des auteurs de vivre correctement, ne devrait-on pas en priorité questionner cette rémunération sur le livre neuf qui représente 90% du marché plutôt que d’imaginer taxer l’occasion qui ne représente que 10% de la valeur créée par la filière ?

Aujourd'hui, en moyenne un auteur touche 8% du prix de vente de son livre neuf. Plutôt qu’espérer faire peser sur le livre d’occasion la responsabilité de rééquilibrer un système inégal pour les auteurs, ne doit-on pas interroger le modèle du livre neuf ?

Les acteurs de l’ESS : un maillon essentiel de la chaîne du livre qu’il faut protéger

À l’heure actuelle, la majorité du marché de l’occasion est monopolisée par des plateformes étrangères, lesquelles ne pourront être concernées par une éventuelle taxe. A contrario, les acteurs français de l’ESS, qui ne pèsent que 10% de ce marché seront fortement impactés par cette dernière, alors que leur modèle économique est déjà fragile et qu’il se met depuis toujours au service d’un projet social et environnemental (réinsertion professionnelle, collecte et tri des livres, recyclage des livres en mauvais état, etc…).

Plutôt que de nous voir comme des concurrents de la filière du livre neuf, il faut comprendre le rôle des acteurs de l’ESS. Chaque année, nous collectons partout en France plus de 50 millions de livres dont les français souhaitent se débarrasser. Après leur collecte, nous trions ces livres car tous ne pourront avoir une seconde vie.

Nous faisons cela sans aucun soutien financier, alors que des éco-contributions payées par les producteurs qui mettent des produits sur le marché existent sur tous les autres secteurs. C’est le principe de la REP (Responsabilité Elargie du Producteur), dont la filière industrielle du livre est étrangement exclue.

Comment peut-on alors imaginer venir taxer ceux qui contribuent déjà au profit d’une filière qui ne paye pas pour gérer ses propres déchets ?

Occasion et neuf : deux marchés complémentaires et non concurrents

Il est coutume de parler d’une cannibalisation du livre neuf par l’occasion. La seule étude sérieuse sur le sujet montre que le taux de substituabilité du neuf par l’occasion n’est que de 16%. Concrètement, cela signifie que 84% des livres achetés d’occasion n’auraient de toute façon pas été achetés neufs.

Entre 2014 et 2022, nous passions de 421 millions de livres neufs vendus à 448 millions, et de 35 millions de livres d’occasion vendus à 48 millions. En volume, nous comptons donc 27 millions de livres neufs supplémentaires vendus, soit plus du double des 13 millions de livres d’occasion achetés en sus sur la même période. Qui au regard de ces chiffres peut faire croire que le livre d’occasion cannibalise la vente de livres neufs ?

Par ailleurs, 45% des livres d'occasion vendus ne sont plus édités et donc plus disponibles en neuf, et plus de 65% des livres que nous vendons sur nos plateformes ont été édités il y a plus de 10 ans.

Le livre d’occasion alimente la vente de livres neufs, elle permet à de nombreux amoureux des livres de découvrir de nouveaux auteurs et permet à tous les publics d’accéder plus facilement à la lecture. Ce qui, à long terme, doit être notre seule et unique priorité.

Nous, acteurs du livre d’occasion de l’Economie Sociale et Solidaire, voyons une complémentarité entre les métiers de l’occasion et du neuf et appelons à une coopération entre les acteurs de l’ESS et la filière. Nous pourrions ainsi adresser les enjeux autour du livre d’occasion mais aussi ceux de l’accès à la culture pour tous, tout comme celui de la réduction du gaspillage par le pilon.

Fort de ces constats, nous appelons aujourd’hui à des grands états généraux du livre permettant une remise à plat collective, lucide et constructive.

Nous pourrons alors, auteurs, éditeurs, libraires de neufs et d’occasion, aborder l’ensemble des sujets d’une filière qui doit se réinventer à l’aune de nouveaux enjeux, que ceux-ci soient numériques, écologiques ou culturels.

Signataires :

Maud Sarda - Co-fondatrice et directrice générale de Label Emmaüs

Renan Ayrault - Fondateur et dirigeant d’Ammareal

Marine Tremblin & Sylvain Joly - Co-dirigeants de Recyclivre

Nicolas Fesquet - Fondateur et dirigeant de LeLivreVert

Benjamin Duquenne - Fondateur de ChouetteCoop / Livrenpoche.com

Vianney Poissonnier - Co-fondateur de la Bouquinerie du Sart

