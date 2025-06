Jean-Paul Kauffman lauréat du Prix Marcel Pagnol 2025

Dans L’Accident, Jean-Paul Kauffmann revient sur un drame survenu le 2 janvier 1949, dans la commune de Corps-Nuds, en Ille-et-Vilaine, où plusieurs jeunes joueurs de l’équipe locale de football ont perdu la vie dans un tragique accident de la route. Âgé de cinq ans au moment des faits, l’auteur s’empare de ce souvenir pour dérouler un récit qui mêle enquête, introspection et évocation d’une époque révolue.

Jean-Paul Kauffmann est un journaliste et écrivain français, né en 1944. Ancien grand reporter, il est notamment connu pour avoir été otage au Liban de 1985 à 1988, une épreuve qui a profondément marqué son œuvre littéraire. En tant qu'auteur, il explore la mémoire, l'histoire et les paysages, souvent à travers le prisme de l’introspection. Parmi ses ouvrages remarqués figurent La Chambre noire de Longwood aux éditions Gallimard, et Courlande ou Outre-Terre aux éditions Équateurs.

Un quart de siècle pour le prix Marcel Pagnol

Présidé par Grégoire Delacourt, le jury du prix Marcel Pagnol est composé de : Nicolas Pagnol, Karin Hann, Philippe Chauveau, Franck Duval, Michel De Jaeghere, Jean-Noël Pancrazi, Dominique Guiou, Pascal Ory (de l'Académie française) et Floryse Grimaud, créatrice et organisatrice du Prix.

En 2000, le tout premier prix Marcel Pagnol avait été remis à Philippe Claudel pour Quelques-uns des cent regrets (Balland). L'an dernier, c'est Marion Fayolle qui était lauréate avec Du même bois (Gallimard).

La cérémonie se tenait comme d'habitude au Fouquet’s, lieu parisien emblématique du théâtre, du cinéma et de la littérature, particulièrement apprécié de Marcel Pagnol. C’est ici, dans les salons ornés du nom de Raimu et à la table qu’affectionnaient Marcel et Jacqueline Pagnol, que le Prix a fêté son quart de siècle.

Jean-Paul Kauffmann s’est vu remettre un chèque de 3000 euros par le Fonds de dotation Marcel Pagnol.

