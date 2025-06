Et si elle était la pièce manquante du puzzle ?

Dans ce roman, le narrateur retrace les fragments de sa vie. Un puzzle se recompose, dont on sait qu’il y aura toujours des pièces manquantes, et d’autres déformées. Et si la famille peut parfois être une joie, fugitive, elle est le plus souvent un étouffement, ou un étourdissement nourri de conflits, de violences et de secrets.

Mais au cœur du récit il y a Laure, le premier amour, seule lumière dans un monde en désordre. Unique par son nom et sa présence, elle incarne l’espoir et la lucidité face à une existence morcelée par la douleur et l’épuisante quête de sens. Pourtant, comme une Nadja d’aujourd’hui, Laure échappe elle aussi, insaisissable, bientôt avalée par l’énigme.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Kevin Orr est né en 1981 à Paris et y vit. Après le fulgurant et énigmatique Le Produit (Seuil, 2013), Laure est son deuxième roman.

Parution le 22 août 2025.

