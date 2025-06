Quand un roman finance des écoles : Mélissa Da Costa à Madagascar

Sur place, l’autrice a visité un écovillage soutenu par l’UNICEF, dont le développement a été partiellement financé par cette opération solidaire. Ce programme vise à répondre aux besoins essentiels des enfants et de leurs familles : accès à l’eau potable, à une éducation de qualité, à la santé et à une alimentation suffisante. Conçu comme un modèle durable, l’écovillage permet d’améliorer concrètement les conditions de vie de la population locale.

Le livre La Faiseuse d’étoiles s'est vendu à plus de 240.000 exemplaires d'après Edistat. Pour rappel, Mélissa Da Costa a été la plus grande vendeuse de livres deux années consécutives en 2023 et en 2024. L'année dernière, elle a dépassé le million de ventes.

Au-delà des chiffres, Mélissa Da Costa et Audrey Petit ont échangé avec les familles, les enfants et les équipes de terrain. Une immersion qui permet de donner un visage humain aux actions de l’UNICEF et de mesurer l’impact direct qu’un livre peut avoir, bien au-delà des mots.

Déjà marraine du Prix UNICEF de littérature jeunesse 2024/2025, consacré cette année à la thématique du climat, Mélissa Da Costa poursuit ainsi son engagement en faveur des enfants et de la planète. Une implication qui prend tout son sens dans un pays durement frappé par la pauvreté et le changement climatique : à Madagascar, 80 % des enfants vivent en zone rurale et les défis liés à l’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation restent considérables.

À travers ce partenariat, Le Livre de Poche, l’UNICEF et Mélissa Da Costa rappellent qu’au-delà des pages, la littérature peut aussi devenir un levier d’action concret.

Son dernier roman en date, Tenir debout, édité chez Albin Michel, s'est écoulé à près de 200.000 exemplaires, en attendant l'édition poche, qui paraîtra le 20 août prochain chez Le Livre de Poche.

Crédits photo : © UNICEF France/Zumstein

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com