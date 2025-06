Boualem Sansal : une audience d'appel dans un climat tendu

10 ans d'emprisonnement, c'est déjà ce qu'avait requis en première instance le parquet du tribunal correctionnel de Dar El Beida, près d’Alger, le 20 mars 2025. Le 27 mars dernier, l'écrivain franco-algérien avait été condamné à 5 ans de prison et à verser une amende de 500.000 dinars en première instance, condamnation à laquelle il avait interjeté appel.

Le parquet de la Cour d'appel d'Alger a donc demandé à doubler la peine de l'auteur, qui fait l’objet de poursuites pour plusieurs chefs d’accusation graves : « atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays ».

Une audience sous tension

Comme le rapporte Le Monde, Boualem Sansal s’est présenté seul devant la Cour d’appel d’Alger. La magistrate en charge n’a consacré qu’une quinzaine de minutes à l’examen du cas de l’écrivain. Dans un climat tendu, le romancier a dû répondre à ses questions sur ses écrits, ses déclarations publiques ainsi que ses liens supposés avec des diplomates et des opposants politiques.

Interrogé sur ses propos relatifs aux frontières algériennes, Boualem Sansal a reconnu avoir exprimé son point de vue sur les conséquences de la colonisation, évoquant le fait que la France aurait, selon lui, empiété sur le territoire marocain, entraînant l’attribution d’une partie de ces terres orientales à l’Algérie.

La juge s’est ensuite attardée sur la teneur de ses échanges privés avec d’anciens ambassadeurs français à Alger, notamment Bernard Emié et Xavier Driencourt. Elle lui a reproché d’avoir, à travers ces conversations, moqué les autorités algériennes et les symboles de l’État. L’écrivain s’est défendu, précisant qu’il s’agissait d’échanges privés via WhatsApp, dans lesquels il est courant, selon lui, de plaisanter sur des sujets sensibles.

Interrogé enfin sur d’éventuels liens avec des figures de l’opposition, notamment des membres du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), Boualem Sansal a répondu : « La France est mon pays, l’Algérie aussi. J’ai des relations diverses, les débats entre nos deux pays m’intéressent. »

Le procureur, pour sa part, a dénoncé ce qu’il a qualifié d’ingratitude de la part d’un homme qui « a étudié, travaillé et été soigné en Algérie sans jamais reconnaître ce que son pays lui a offert ». Il a estimé que les propos tenus par l’écrivain, notamment dans plusieurs vidéos, « constituent une attaque contre la nation », dépassant le simple cadre judiciaire.

Un cas qui mobilise, l'espoir d'une grâce présidentielle

Arrêté à Alger le 16 novembre dernier à l’aéroport d’Alger, il est depuis emprisonné et son cas fait l'objet de nombreuses décisions, des deux côtés de la méditerranée. Face à cette situation, les initiatives de soutien se multiplient. Dès mars, un collectif d’écrivains et d’intellectuels a publié un livre-manifeste en sa faveur, bientôt suivi par un projet de recueil solidaire porté par Gallimard.

Sur le plan international, Boualem Sansal a été honoré en mai du Prix mondial Cino Del Duca (doté de 200.000 €) et du prix Jiří Theiner lors du Salon du livre de Prague. En France, la SGDL a créé un prix spécial en son nom pour défendre la liberté d’expression.

De nombreuses figures politiques, comme Gabriel Attal, ainsi que des associations d’éditeurs en Europe, se sont également mobilisés pour sa libération, dénonçant une affaire politique masquée en procédure judiciaire. Ils appelaient notamment à une grâce présidentielle à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, soit quelques jours après sa condamnation, en vain.

Alors que la fête nationale algérienne aura lieu le 5 juillet, les proches de l'écrivain, âgé de 80 ans et souffrant d'un cancer de la prostate, continuent d'espérer un geste de la part du pouvoir algérien.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com